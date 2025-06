Adobe lança versão beta do Photoshop para Android com recursos avançados e IA

Nesta terça-feira, 3, a Adobe lançou a versão beta do Photoshop para dispositivos Android, quatro meses após o lançamento do app para iPhone. A novidade traz muitos recursos da versão desktop para o celular, otimizados para telas menores.

Com acesso gratuito durante o período inicial de testes, o app permite que usuários combinem e mesclem imagens usando ferramentas avançadas, como seleções, camadas e máscaras. Recursos de inteligência artificial também estão presentes na novidade. O “Generative Fill”, por exemplo, possibilita adicionar ou transformar elementos nas imagens com facilidade. Ferramentas como “Tap Select” facilitam a remoção ou substituição rápida de partes das fotos.

Além disso, o app oferece acesso a uma biblioteca gratuita de recursos do Adobe Stock e permite o controle detalhado de camadas e efeitos por meio de modos de mesclagem e camadas de ajuste.

Para aprimorar e facilitar ainda mais as edições, o “Spot Healing Brush” funciona para eliminar distrações, enquanto ferramentas como “Remove” e “Clone Stamp” servem para refinar as imagens. “Object Select” e “Magic Wand”, por sua vez, ajudam a realizar seleções mais precisas.

Para manter o compromisso de oferecer uma experiência cada vez mais completa no ambiente móvel, a empresa informou que pretende ampliar as funcionalidades do aplicativo em breve.

Foco na atração de novos públicos

Com o lançamento da versão beta para Android, a Adobe busca atrair novos públicos, especialmente os mais jovens, acostumados a criar e editar conteúdos em seus celulares. Para quem já utiliza o Photoshop, a novidade oferece uma forma prática e acessível de trabalhar diretamente do smartphone.

O app está disponível para dispositivos com Android 11 ou superior e requer, no mínimo, 6 GB de RAM — sendo recomendados 8 GB ou mais para melhor desempenho.

Diferentemente da versão para iPhone, que possui recursos pagos e integrações com o Photoshop na web, a para Android ainda não oferece essas funcionalidades nem tem previsão de disponibilizar essa integração.