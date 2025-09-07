Inteligência Artificial

Big techs voltam a contratar engenheiros, mas candidatos enfrentam processos mais lentos e seletivos

Meta, Google e Apple aumentaram seus times em até 19%, mas engenheiros relatam mais dificuldade para conseguir entrevistas; demanda por IA domina as novas vagas

Número de vagas de engenharia de software está crescendo, ainda que de forma lenta, nos últimos dois anos, com big techs e startups liderando esse movimento (TrixiePhoto)

Número de vagas de engenharia de software está crescendo, ainda que de forma lenta, nos últimos dois anos, com big techs e startups liderando esse movimento (TrixiePhoto)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08h29.

O mercado de trabalho em tecnologia está passando por mudanças complexas, que ainda precisam ser totalmente compreendidas. Apesar das previsões sobre o impacto da inteligência artificial, o recrutamento geral aumentou, mas gestores indicam processos mais lentos e engenheiros de software enfrentam maiores dificuldades para conseguirem respostas para suas candidaturas.

Para entender melhor o cenário, Gergely Orosz, autor da newsletter The Pragmatic Engineer, do livro The Software Engineer’s Guidebook e com passagens por Uber, Skype e Microsoft, passou o último mês coletando dados exclusivos sobre o mercado de empregos em tecnologia e conversando com cerca de 100 líderes e engenheiros experientes, tanto recrutadores quanto profissionais em busca de novas oportunidades.

Contratações em alta nas big techs

De acordo com os dados compilados, o número de vagas de engenharia de software está crescendo, ainda que de forma lenta, nos últimos dois anos, com big techs e startups liderando esse movimento.

Após cortes significativos em 2022 e 2023, as grandes empresas de tecnologia voltaram a contratar com mais intensidade. A Meta lidera o retorno das contratações, aumentando em 19% o número de engenheiros em relação a 2022.

Google e Apple também cresceram, com aumentos de 16% e 13%, respectivamente, enquanto a Amazon ficou em 8% e a Microsoft praticamente não teve mudanças no período.

Vagas abertas e oportunidades

Segundo dados da plataforma TrueUp, as empresas com mais vagas abertas são Apple, IBM, Amazon, Oracle, TikTok, Nvidia, Google e Microsoft. Uma surpresa é o grande volume de contratações da IBM, que, apesar de ser uma das mais antigas, teve uma valorização histórica em 2025, sugerindo que os negócios da empresa estão mais fortes do que nunca.

Por outro lado, a Meta, após sua agressiva ofensiva para criar o Meta Superintelligence Labs (MSL) e o crescimento recorde em relação a 2022, aparece apenas na 17ª posição, com 345 vagas abertas.

Tendências em engenharia de IA

A engenharia de inteligência artificial se tornou o segmento mais quente no setor de tecnologia, com uma enorme demanda por engenheiros especializados. A região da Baía de São Francisco, onde está localizado o Vale do Silício, continua sendo o epicentro dessas contratações, representando 32% das vagas listadas e com quase três vezes mais posições abertas do que o segundo lugar (as oportunidades remotas nos Estados Unidos).

Entre as empresas líderes na oferta de vagas de IA estão TikTok e Apple, seguidas por Amazon, ByteDance e Nvidia. As habilidades mais procuradas envolvem a construção de modelos de linguagem e o uso de APIs para integrar esses modelos em aplicações.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificialMercado de trabalhofuturo-do-trabalho

Mais de Inteligência Artificial

Adobe prepara Premiere gratuito para iPhone com edição profissional e recursos de IA

Suíça lança modelo aberto de IA e tenta repetir na tecnologia a fama de seus relógios e bancos

Anthropic adota medida inédita e interrompe venda de IA para empresas chinesas

Pesquisadores criam IA que promete sincronia sem colisões entre robôs industriais

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Adobe prepara Premiere gratuito para iPhone com edição profissional e recursos de IA

Mercados

O mercado de cosméticos já não cresce como antes. A Elf está indo na contramão

Mercado Imobiliário

Posso vender um ponto comercial sem a assinatura dos outros herdeiros?

Casual

The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 7 de setembro