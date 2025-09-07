Big techs voltam a contratar engenheiros, mas candidatos enfrentam processos mais lentos e seletivos

O mercado de trabalho em tecnologia está passando por mudanças complexas, que ainda precisam ser totalmente compreendidas. Apesar das previsões sobre o impacto da inteligência artificial, o recrutamento geral aumentou, mas gestores indicam processos mais lentos e engenheiros de software enfrentam maiores dificuldades para conseguirem respostas para suas candidaturas.

Para entender melhor o cenário, Gergely Orosz, autor da newsletter The Pragmatic Engineer, do livro The Software Engineer’s Guidebook e com passagens por Uber, Skype e Microsoft, passou o último mês coletando dados exclusivos sobre o mercado de empregos em tecnologia e conversando com cerca de 100 líderes e engenheiros experientes, tanto recrutadores quanto profissionais em busca de novas oportunidades.

Contratações em alta nas big techs

De acordo com os dados compilados, o número de vagas de engenharia de software está crescendo, ainda que de forma lenta, nos últimos dois anos, com big techs e startups liderando esse movimento.

Após cortes significativos em 2022 e 2023, as grandes empresas de tecnologia voltaram a contratar com mais intensidade. A Meta lidera o retorno das contratações, aumentando em 19% o número de engenheiros em relação a 2022.

Google e Apple também cresceram, com aumentos de 16% e 13%, respectivamente, enquanto a Amazon ficou em 8% e a Microsoft praticamente não teve mudanças no período.

Vagas abertas e oportunidades

Segundo dados da plataforma TrueUp, as empresas com mais vagas abertas são Apple, IBM, Amazon, Oracle, TikTok, Nvidia, Google e Microsoft. Uma surpresa é o grande volume de contratações da IBM, que, apesar de ser uma das mais antigas, teve uma valorização histórica em 2025, sugerindo que os negócios da empresa estão mais fortes do que nunca.

Por outro lado, a Meta, após sua agressiva ofensiva para criar o Meta Superintelligence Labs (MSL) e o crescimento recorde em relação a 2022, aparece apenas na 17ª posição, com 345 vagas abertas.

Tendências em engenharia de IA

A engenharia de inteligência artificial se tornou o segmento mais quente no setor de tecnologia, com uma enorme demanda por engenheiros especializados. A região da Baía de São Francisco, onde está localizado o Vale do Silício, continua sendo o epicentro dessas contratações, representando 32% das vagas listadas e com quase três vezes mais posições abertas do que o segundo lugar (as oportunidades remotas nos Estados Unidos).

Entre as empresas líderes na oferta de vagas de IA estão TikTok e Apple, seguidas por Amazon, ByteDance e Nvidia. As habilidades mais procuradas envolvem a construção de modelos de linguagem e o uso de APIs para integrar esses modelos em aplicações.