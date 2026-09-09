Seu agente de IA pode estar errando sem você saber. Entenda como monitorá-lo

Um agente de inteligência artificial pode consultar documentos, chamar ferramentas, buscar informações e executar várias etapas antes de entregar uma resposta. Quando algo dá errado, olhar apenas para o resultado final pode não revelar onde o problema começou.

É nesse ponto que entra a observabilidade de IA, conjunto de técnicas usadas para acompanhar o comportamento de sistemas baseados em modelos de inteligência artificial. Em agentes, isso significa registrar e analisar o caminho percorrido até a resposta.

Para quem trabalha com IA, entender esse processo ajuda a encontrar erros antes que eles cheguem ao cliente. Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME: quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

O que é observabilidade de IA

Em sistemas tradicionais, monitorar uma aplicação costuma envolver métricas como disponibilidade, tempo de resposta e quantidade de erros. Em aplicações de inteligência artificial, esses indicadores não são suficientes.

Um agente pode, por exemplo, responder rapidamente e ainda assim usar uma fonte inadequada, fazer uma chamada desnecessária a uma ferramenta ou seguir uma sequência de ações que leva a um resultado incorreto.

A observabilidade busca registrar essas etapas. Uma trace, ou rastreamento, pode mostrar as chamadas feitas pelo modelo, ferramentas acionadas, informações recuperadas e resultados intermediários da execução.

O que pode ser acompanhado

Dependendo da arquitetura, o monitoramento pode incluir:

chamadas ao modelo e versões utilizadas

ferramentas acionadas pelo agente

documentos ou dados recuperados

tempo gasto em cada etapa

consumo de tokens e custos

erros e respostas inesperadas

sequência de ações realizada pelo agente

A diferença é importante. Se um agente responde incorretamente a um cliente, o problema pode estar no modelo, no contexto fornecido, na ferramenta utilizada ou em alguma etapa anterior.

Como a observabilidade encontra um erro

Imagine um agente de atendimento responsável por consultar o estoque e informar a disponibilidade de um produto.

O cliente pergunta sobre um item. O agente consulta a base de dados, recebe uma resposta vazia, faz uma segunda tentativa e, sem encontrar a informação, produz uma resposta com base em contexto antigo.

Sem rastreamento, a empresa enxerga apenas a resposta errada.

Com observabilidade, é possível reconstruir a sequência e identificar que a falha começou na consulta ao estoque, antes da resposta final.

Esse tipo de rastreamento também ajuda a identificar problemas de latência, aumento de custos e queda na qualidade das respostas. Plataformas como LangSmith oferecem rastreamento de chamadas, ferramentas e etapas dos agentes, além de monitoramento de qualidade.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME tem quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem quer entender como a inteligência artificial está mudando o trabalho e os negócios.

Observabilidade não é apenas monitoramento

Há uma diferença entre saber que um agente apresentou um problema e entender por que ele apresentou o problema.

Um painel pode indicar que a taxa de erro aumentou. O rastreamento permite investigar quais etapas estão associadas ao aumento.

Essa distinção ganha relevância em sistemas com múltiplos agentes. Quando um agente transfere uma tarefa para outro, por exemplo, uma falha em uma etapa pode desencadear problemas nas seguintes.

A OpenAI também incorporou recursos de rastreamento e observabilidade ao Agents SDK para permitir a visualização da execução e a depuração de fluxos com agentes.

O que as empresas devem observar

Na prática, a observabilidade pode ser usada para acompanhar três dimensões principais:

Execução: quais ações o agente realizou e quais ferramentas utilizou.

Qualidade: se as respostas e decisões atendem aos critérios definidos pela empresa.

Operação: quanto tempo, processamento e recursos cada execução consome.

O monitoramento pode ser complementado por avaliações automáticas e revisão humana. Assim, uma empresa consegue comparar o comportamento do agente ao longo do tempo e investigar padrões recorrentes de falha.

Para profissionais que trabalham com inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Por que isso importa antes do erro chegar ao cliente

Quanto mais autonomia um agente recebe, maior tende a ser a quantidade de etapas que podem ocorrer entre uma solicitação e a resposta final.

Por isso, observar somente o resultado pode deixar uma parte importante do problema invisível. O rastreamento permite transformar uma falha aparentemente inexplicável em uma sequência de eventos que pode ser investigada.

A observabilidade, portanto, passa a funcionar como uma camada de acompanhamento entre o desenvolvimento e a operação de agentes de inteligência artificial. Ela não impede todos os erros, mas fornece dados para detectar, investigar e corrigir problemas com mais precisão.