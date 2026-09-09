A IA tem memória limitada? O que é janela de contexto e como evitar o “esquecimento”

Uma conversa com uma ferramenta de inteligência artificial pode começar com uma tarefa simples e evoluir para dezenas de mensagens, arquivos e instruções. Em algum momento, porém, a resposta pode deixar de considerar algo que foi dito anteriormente.

Isso não significa necessariamente que a IA tenha “apagado” a informação. O problema pode estar na janela de contexto, o limite de informações que um modelo consegue considerar em uma interação.

Para quem usa IA no trabalho, entender esse mecanismo ajuda a evitar erros em tarefas que dependem de histórico, como análise de documentos, planejamento de projetos e produção de relatórios.

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O que é janela de contexto

A janela de contexto é a quantidade de informação que um modelo consegue processar em uma determinada interação. Ela inclui, dependendo da ferramenta, mensagens anteriores, instruções e arquivos enviados.

Essa capacidade é medida em tokens, unidades que representam partes de palavras, palavras ou sinais de pontuação. Quanto maior a janela, mais informação o modelo pode considerar simultaneamente.

Os limites variam bastante entre modelos. O próprio OpenAI explica que cada modelo possui uma janela de contexto específica e recomenda dividir entradas muito grandes ou resumir informações quando necessário.

Modelos mais recentes passaram a trabalhar com janelas muito maiores. O Claude Opus 4.6, por exemplo, possui uma janela de contexto de até 1 milhão de tokens em beta na API.

Mas janela maior não significa memória perfeita.

Por que a IA pode “esquecer” o começo

Mesmo quando uma informação continua dentro da janela, o modelo pode ter dificuldade para recuperá-la.

Um estudo conhecido como “Lost in the Middle” mostrou que modelos de linguagem podem apresentar queda de desempenho quando uma informação relevante aparece no meio de um contexto muito extenso. O desempenho tende a ser melhor quando a informação está no início ou no fim.

Pesquisas posteriores encontraram efeitos semelhantes em modelos com janelas maiores. A questão, portanto, não é apenas quanto a IA consegue receber, mas também quão bem consegue localizar e utilizar aquilo que recebeu.

Na prática, isso pode aparecer quando um profissional passa horas refinando um documento com uma IA. Depois de muitas interações, uma instrução importante dada no início pode deixar de influenciar a resposta.

Como evitar o problema no trabalho

Uma das formas mais simples de reduzir o risco é não depender apenas do histórico. Informações essenciais podem ser reapresentadas de maneira estruturada.

Algumas estratégias úteis são:

Criar um resumo com decisões e informações importantes ao longo do projeto

Repetir restrições fundamentais antes de uma tarefa crítica

Dividir projetos extensos em etapas menores

Separar contexto, objetivo e instruções no prompt

Pedir à IA para consolidar o que foi decidido antes de continuar

A própria Anthropic recomenda técnicas como compactação de contexto e anotações estruturadas para tarefas longas. A compactação consiste em resumir uma conversa antes que ela se aproxime do limite e iniciar uma nova etapa usando esse resumo como base.

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Janela de contexto não é o mesmo que memória

Outro ponto importante é diferenciar contexto de memória.

A janela de contexto representa aquilo que o modelo consegue considerar em uma interação. Já recursos de memória, quando disponíveis, têm outra função e podem armazenar determinadas informações para serem utilizadas posteriormente.

Por isso, uma IA pode ter recursos de memória e, ainda assim, apresentar dificuldades ao trabalhar com uma conversa ou documento muito extenso.

Para profissionais, a principal consequência é prática: quanto mais longa e complexa for a tarefa, mais importante se torna organizar o contexto.

O que fazer em uma conversa muito longa

Quando a conversa começa a apresentar respostas inconsistentes, uma alternativa é interromper o fluxo e pedir uma consolidação.

Por exemplo:

“Resuma as decisões tomadas, informações essenciais, pendências e instruções que devem ser mantidas para a próxima etapa.”

Esse resumo pode servir como uma espécie de novo ponto de partida. Em vez de esperar que a IA encontre uma informação antiga entre centenas de mensagens, o profissional coloca novamente os elementos mais relevantes em evidência.

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A evolução das janelas de contexto reduz uma das limitações dos modelos de linguagem, mas não elimina os desafios relacionados à recuperação de informações. Para tarefas profissionais longas, organizar e atualizar o contexto continua sendo uma forma de tornar o uso da inteligência artificial mais consistente.