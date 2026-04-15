A ‘febre da lagosta’ expõe como a China acelera sua corrida pela IA

A pergunta inusitada — “Você é uma lagosta?” — resume o nível de imersão que a inteligência artificial já alcançou na China, o uso intenso de um assistente virtual que vem ganhando espaço no país.

O assistente OpenClaw, apelidado de “lagosta” na China, se tornou um dos principais símbolos da popularização da inteligência artificial no país. O sistema permite que usuários adaptem a tecnologia conforme suas necessidades — uma característica decisiva em um mercado onde ferramentas ocidentais não estão disponíveis.

Essa flexibilidade abriu espaço para aplicações que vão do uso cotidiano a operações mais complexas. O assistente consegue realizar em dois minutos tarefas que antes levavam um dia inteiro, entre elas a criação de anúncios, definição de preços e análise de concorrência em larga escala.

O ganho de produtividade sinaliza uma mudança estrutural onde profissionais deixam de executar tarefas operacionais para atuar em funções mais estratégicas, mediadas por sistemas inteligentes. As informações foram retiradas da BBC.

O papel da estratégia estatal

A rápida adoção da IA na China não acontece de forma espontânea. O movimento é impulsionado por diretrizes claras do governo, que vem incentivando o uso da tecnologia em diferentes setores da economia.

Cidades e governos locais passaram a oferecer incentivos financeiros para aplicações baseadas no OpenClaw, incluindo subsídios milionários para projetos industriais.

Esse alinhamento entre política pública e inovação tecnológica cria um ambiente onde empresas e profissionais são estimulados a experimentar e escalar soluções rapidamente.

A estratégia conhecida como “IA Plus” sintetiza esse movimento: integrar inteligência artificial a todos os segmentos, da manufatura ao varejo digital.

Competição e adaptação no mercado

O avanço da IA também intensificou a competição no mercado de trabalho. Empresas passaram a exigir familiaridade com ferramentas inteligentes, enquanto profissionais buscam se adaptar para não perder espaço.

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No setor de tecnologia, por exemplo, já há relatos de equipes que priorizam contratações de candidatos com formação em IA. Ao mesmo tempo, a possibilidade de criar negócios individuais com apoio dessas ferramentas ganha força, especialmente entre jovens que enfrentam dificuldades de inserção profissional.