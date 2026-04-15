Com o ChatGPT, essa plataforma de viagens levando sua busca multimodal a 900 milhões de usuários

A busca por viagens acaba de ganhar um novo canal — e uma nova escala.

A Omio, plataforma global de reservas de transporte, anunciou sua integração ao ChatGPT, levando sua tecnologia de busca multimodal para dentro de uma das ferramentas de IA mais utilizadas do mundo.

Na prática, a novidade permite que usuários encontrem e comparem rotas de trem, ônibus, voos e balsas em tempo real, sem sair da interface conversacional.

O movimento coloca a empresa no centro de uma transformação mais ampla: a convergência entre inteligência artificial e planejamento de viagens.

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Integração com IA muda a jornada do viajante

A integração permite que o usuário faça consultas naturais — como “qual a melhor forma de ir de Paris a Roma?” — e receba respostas estruturadas com opções de transporte, preços e tempos de trajeto.

Segundo a Omio, a tecnologia já conecta mais de 1.000 parceiros de transporte em 37 países, consolidando dados em tempo real para facilitar decisões. A empresa afirma que a entrada no ChatGPT amplia seu alcance potencial para até 900 milhões de usuários globalmente.

A proposta acompanha a tendência do uso de IA generativa como interface principal de busca. De acordo com a McKinsey, ferramentas baseadas em IA podem impactar até US$ 2,6 trilhões em valor anual em setores como turismo, varejo e serviços, ao simplificar decisões complexas.

O avanço das plataformas multimodais

A aposta da Omio não é isolada. O conceito de “viagem multimodal” — que integra diferentes meios de transporte em um único planejamento — vem ganhando força diante da busca por eficiência, custo e sustentabilidade.

Dados da União Europeia indicam que soluções multimodais podem reduzir emissões de CO₂ em até 60% em determinados trajetos, ao substituir voos curtos por combinações de trem e ônibus.

Nesse cenário, plataformas capazes de organizar essas rotas de forma simples ganham relevância estratégica — especialmente quando integradas a interfaces de IA.

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