Google ameaça trono da Nvidia como empresa mais valiosa do mundo

A corrida pela inteligência artificial (IA) parecia resolvida até recentemente. A Nvidia fabricava os chips mais disputados do planeta, abastecia OpenAI, Microsoft, Meta e Google, e acumulava valor de mercado em uma velocidade inédita em Wall Street.

Agora, o mercado começou a fazer outra pergunta: quem ganha mais dinheiro com a IA — quem vende os chips ou quem transforma a tecnologia em produto?

Os resultados da Alphabet no primeiro trimestre colocaram essa discussão no centro do Vale do Silício. No período, a controladora do Google registrou lucro líquido 81% maior na comparação anual e receita total de US$ 109,9 bilhões, superando em US$ 2,7 bilhões as projeções. As ações subiram 10% após o balanço.

Agora, nesta quinta-feira, 7, a diferença de valor de mercado entre as duas, que chegava a US$ 600 bilhões no início do ano, encolheu para cerca de US$ 330 bilhões, segundo os números mais recentes. Às 12h11, o Google era avaliado a US$ 4,8 trilhões, enquanto a Nvidia chegava a US$ 5,13 trilhões.

Na terça-feira, 5, a Alphabet chegou a ultrapassar brevemente a Nvidia nas negociações após o fechamento do mercado. O Google atingiu valor de mercado de US$ 4,83 trilhões, contra US$ 4,80 trilhões da rival, antes de a fabricante de chips recuperar a liderança.

A última vez que o Google ocupou o topo global foi em 2016. Naquele momento, a IA generativa ainda era restrita a laboratórios acadêmicos.

O mercado mudou a narrativa da IA

A ascensão da Nvidia virou símbolo da explosão da inteligência artificial. A empresa de Jensen Huang passou anos construindo domínio quase absoluto sobre o mercado de GPUs para data centers — os processadores usados para treinar modelos avançados de IA.

Esse domínio transformou a Nvidia na companhia que mais rapidamente acumulou valor na história recente do mercado americano. Em menos de três anos, a empresa saiu de cerca de US$ 360 bilhões em valor de mercado para mais de US$ 5 trilhões.

A lógica era a de que, sem chips, não existe IA. Só que a nova leitura de Wall Street começa a separar duas camadas do setor. De um lado estão as empresas que fornecem infraestrutura. Do outro, as que conseguem transformar IA em receita recorrente.

E é justamente nessa segunda camada que o Google começou a ganhar força.

Google Cloud vira protagonista

O dado mais importante do trimestre da Alphabet não foi o lucro recorde nem a receita consolidada, mas o desempenho do Google Cloud.

A divisão cresceu 63% em relação ao mesmo período de 2025 e ultrapassou US$ 20 bilhões em receita trimestral pela primeira vez.

O crescimento acelerou em relação ao trimestre anterior, quando havia avançado 48%.

Segundo o CEO Sundar Pichai, as soluções corporativas baseadas em IA se tornaram o principal motor do negócio de cloud pela primeira vez.

A carteira de contratos futuros da divisão chegou a US$ 460 bilhões, quase o dobro do trimestre anterior. O dado mostra que a demanda já contratada por serviços de IA segue em expansão.

A receita de produtos construídos sobre modelos generativos cresceu quase 800% na comparação anual.

O Gemini Enterprise, plataforma corporativa de IA do Google, também avançou rapidamente. O número de usuários ativos pagantes cresceu 40% em apenas um trimestre.

Os números reforçam uma percepção crescente entre investidores: enquanto parte do mercado ainda aposta na infraestrutura da IA, o Google começou a monetizar aplicações em larga escala.

Em 2025, a Alphabet registrou receita anual de US$ 402,8 bilhões. A Nvidia fechou seu último ano fiscal com US$ 215,9 bilhões.

A diferença nos lucros líquidos é menor: US$ 132,2 bilhões para a Alphabet e US$ 120,1 bilhões para a Nvidia.

Nvidia ainda domina a infraestrutura

A mudança de percepção do mercado não significa enfraquecimento da Nvidia, já que a empresa segue dominante na corrida por chips avançados de IA. No trimestre mais recente, registrou US$ 68,1 bilhões em receita, com crescimento de 75% na divisão de data centers.

A expectativa de analistas é que o próximo balanço, marcado para 20 de maio, mostre receita próxima de US$ 78 bilhões.

O recuo recente das ações ocorreu após reportagens indicarem que a OpenAI, uma das principais clientes da Nvidia, ficou abaixo de metas internas de crescimento e faturamento.

Valor de Mercado · 7 de maio de 2026 A corrida pelo topo de Wall Street A diferença entre Nvidia e Alphabet encolheu de US$ 600 bi para US$ 330 bi em menos de cinco meses Nvidia · NVDA Valor de mercado US$ 5,13 tri +7% em 2026 Receita Q1US$ 68,1 bi Data centers+75% a/a Market share GPUs~80% Próximo balanço20 mai Alphabet · GOOGL Valor de mercado US$ 4,80 tri +24% em 2026 Receita Q1US$ 109,9 bi Google Cloud+63% a/a Lucro líquido+81% a/a Backlog cloudUS$ 460 bi Evolução da diferença de valor de mercado Janeiro 2026 US$ 600 bilhões Maio 2026 US$ 330 bilhões ↓ Queda de 45% na vantagem da Nvidia em menos de cinco meses 800% crescimento da receita de IA generativa do Google no ano US$ 460 bi backlog contratado do Google Cloud 53% chance de ultrapassagem antes de 15 de maio, segundo opções Linha do tempo 2023 Nvidia sai de US$ 360 bi e passa a dominar o mercado de chips de IA. Alphabet é vista como ameaçada pela OpenAI. Jan 2026 Nvidia ultrapassa US$ 5 trilhões. Diferença para Alphabet chega a US$ 600 bilhões. 29 abr Alphabet divulga resultado recorde. Google Cloud cresce 63%. Ações sobem 10% no dia seguinte. 5 mai Alphabet ultrapassa brevemente a Nvidia no after-hours: US$ 4,83 tri vs US$ 4,80 tri. 20 mai Nvidia divulga balanço. Resultado pode definir quem ocupa o topo do ranking global. Fontes: Yahoo Finance · CNBC · The Next Web · Motley Fool | EXAME, 7 de maio de 2026

O episódio reacendeu dúvidas sobre o ritmo de monetização da IA generativa em algumas empresas do setor.

Mesmo assim, a Nvidia ainda controla mais de 80% do mercado de GPUs para data centers empresariais. Nenhuma concorrente conseguiu igualar sua capacidade computacional em larga escala.

O desafio agora surge de outro lugar: os próprios clientes.

Google, Amazon, Microsoft e Meta passaram a investir no desenvolvimento de chips próprios para reduzir dependência da Nvidia e diminuir custos operacionais.

Sundar Pichai confirmou que o Google começou a vender suas TPUs — os chips internos da companhia — para clientes externos, entrando diretamente na disputa com a Nvidia.

A corrida da IA entra em nova fase

Nos últimos dois anos, o mercado premiou empresas que construíam infraestrutura para IA. Agora, investidores tentam identificar quem conseguirá capturar o valor econômico gerado por essa infraestrutura.

A discussão deixou de ser apenas tecnológica. A Nvidia continua sendo a principal fornecedora do setor, mas a Alphabet passou a ser vista como uma das empresas mais preparadas para transformar IA em produtos corporativos, publicidade e serviços digitais em escala global.

Em 2026, as ações da Alphabet acumulam alta de aproximadamente 24%. Os papéis da Nvidia sobem cerca de 7%.

Valor de Mercado · Maio de 2026 As 10 empresas mais valiosas do mundo 1 Nvidia EUA · Semicondutores US$ 5,13 tri 2 Alphabet (Google) EUA · Tecnologia US$ 4,80 tri 3 Apple EUA · Tecnologia US$ 3,90 tri 4 Microsoft EUA · Tecnologia US$ 3,20 tri 5 Amazon EUA · Tecnologia US$ 2,80 tri 6 TSMC Taiwan · Semicondutores US$ 2,00 tri 7 Meta Platforms EUA · Tecnologia US$ 1,70 tri 8 Saudi Aramco Arábia Saudita · Energia US$ 1,50 tri 9 Berkshire Hathaway EUA · Financeiro US$ 1,10 tri 10 Tesla EUA · Veículos / Energia US$ 1,00 tri Fontes: FinanceCharts · TradingKey · Motley Fool | 7 de maio de 2026 | EXAME

No mercado de opções, investidores chegaram a atribuir mais de 50% de probabilidade de a Alphabet ultrapassar a Nvidia antes da divulgação do próximo balanço da fabricante de chips.

A disputa, porém, vai além de quem ocupa temporariamente o topo de Wall Street. O que está em jogo agora é quem ficará com a maior parcela de valor da economia da inteligência artificial: a empresa que vende os processadores ou a que vende os serviços construídos sobre eles.