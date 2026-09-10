5 tarefas profissionais que você pode testar com os novos modelos do Claude

Planilhas, apresentações, contratos, pesquisas e códigos já fazem parte dos testes de quem tenta encaixar a inteligência artificial na rotina profissional.

A Anthropic atualizou sua família de modelos em 1º de setembro com o lançamento do Claude Fable 5.1 e do Mythos 5.1. Com os novos modelos do Claude, a proposta é o avanço justamente em tarefas que exigem mais contexto, análise e execução em várias etapas.

As novas versões, avançaram principalmente em programação, trabalho de conhecimento e execução de problemas longos. Isso abre espaço para testar tarefas que exigem analisar materiais extensos, cruzar informações e manter uma linha de raciocínio por várias etapas.

A seguir, cinco tarefas profissionais que ajudam a testar essas melhorias de forma concreta.

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1. Investigar problemas complexos em códigos

Desenvolvedores podem usar o Fable 5.1 para analisar falhas que envolvem diferentes arquivos, serviços ou partes de um sistema.

A Anthropic afirma que o modelo melhorou na identificação da causa original de problemas de software, em vez de recorrer a correções superficiais.

Um teste útil é fornecer código, logs de erro e contexto sobre o comportamento esperado e pedir: “Analise estes arquivos e logs. Identifique a causa mais provável do erro, mostre quais evidências sustentam a conclusão e proponha uma correção. Antes de alterar qualquer coisa, liste suas hipóteses.”

2. Pesquisar um tema antes de tomar uma decisão

O novo modelo também pode servir como ponto de partida para pesquisas profissionais. Testes divulgados pela Anthropic indicam melhora em tarefas de knowledge work, categoria que inclui análise e produção de informação para atividades profissionais.

Vale pedir, por exemplo, que o Claude pesquise um mercado, reúna fontes, compare concorrentes e separe fatos de inferências. Quanto mais claros forem período, região e critérios da análise, mais fácil será verificar o resultado.

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3. Revisar contratos e documentos extensos

Outra aplicação é procurar inconsistências, cláusulas incomuns ou pontos que merecem revisão humana. Em um benchmark de revisão contratual citado pela Anthropic, o Fable 5.1 obteve desempenho superior ao Fable 5 e realizou alterações mais concisas nos documentos.

Isso permite usá-lo como primeira camada de leitura de contratos, políticas internas e relatórios. O modelo, porém, não substitui análise jurídica especializada.

4. Transformar uma pesquisa em apresentação

O Claude também pode receber uma pauta, pesquisar o assunto e estruturar o material em formato de apresentação.

Avaliações externas divulgadas no lançamento apontaram melhora tanto na elaboração de slides quanto na explicação de dados complexos em linguagem mais simples.

Uma instrução pode definir público, duração da apresentação, mensagem principal e informações obrigatórias. Depois, o profissional pode revisar dados, hierarquia dos argumentos e fontes antes de usar o material.

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5. Delegar trabalhos que exigem várias etapas

Uma das diferenças mais interessantes aparece em tarefas longas. O Fable 5.1 foi projetado para lidar melhor com problemas que exigem planejamento, execução e verificação ao longo de várias etapas. Empresas que participaram dos testes relataram execuções prolongadas com menor perda de contexto.

Aqui, o ideal é entregar objetivo, arquivos necessários, restrições e critérios de conclusão. Para trabalhos sensíveis, vale dividir a execução em checkpoints e revisar o que foi produzido antes de autorizar a etapa seguinte.