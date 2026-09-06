5 erros que fazem seus prompts funcionarem mal mesmo quando a ferramenta é boa

Uma resposta insatisfatória nem sempre significa que a ferramenta de inteligência artificial não consegue realizar determinada tarefa.

Muitas vezes, o problema aparece antes, na maneira como a solicitação foi escrita. Informações vagas, falta de contexto e pedidos sem critérios deixam espaço para interpretações diferentes e dificultam a produção de uma resposta realmente útil.

Pequenas mudanças no prompt podem alterar bastante o resultado. Confira cinco erros comuns e veja como corrigi-los.

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1. Dar contexto insuficiente

A IA precisa saber o cenário em que a resposta será utilizada. Dizer apenas “escreva um texto sobre marketing” não informa público, finalidade, formato ou assunto específico. Quanto mais relevante for o contexto fornecido, menor será a necessidade de a ferramenta preencher lacunas por conta própria.

Exemplo de prompt:

“Escreva um texto de 500 palavras sobre marketing digital para pequenos empreendedores que estão começando a divulgar seus negócios nas redes sociais. Use linguagem simples e apresente três estratégias que possam ser aplicadas sem uma equipe especializada.”

2. Fazer um pedido genérico demais

Comandos amplos tendem a produzir respostas igualmente amplas. Se o objetivo estiver mal definido, a IA pode entregar informações corretas, mas pouco aproveitáveis.

Antes:

“Me ajude a estudar para uma prova.”

Depois:

“Monte um plano de estudos de cinco dias para uma prova de história. Tenho duas horas por dia e preciso revisar Revolução Francesa, Revolução Industrial e Era Napoleônica. Reserve o último dia para exercícios de revisão.”

O segundo comando estabelece uma meta concreta e delimita o que precisa ser feito.

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3. Não explicar os critérios

Dizer o que você quer é apenas uma parte do pedido. Também vale indicar como o resultado deve ser avaliado.

Antes:

“Escolha uma estratégia de divulgação para minha empresa.”

Depois:

“Compare Instagram, Google Ads e e-mail marketing para uma empresa de cursos profissionalizantes. Considere custo, alcance, facilidade de execução e potencial de conversão. No final, indique qual opção apresenta o melhor equilíbrio entre esses critérios e justifique a escolha.”

Os critérios funcionam como parâmetros para a resposta, reduzindo a chance de receber uma recomendação baseada em uma única característica.

4. Colocar informação demais sem organização

Mais contexto não significa necessariamente um prompt melhor. Quando dados importantes aparecem misturados a informações secundárias, fica mais difícil identificar o que realmente precisa ser considerado.

Antes:

“Quero criar uma campanha para minha loja, vendo roupas femininas, comecei há dois anos, tenho Instagram, às vezes posto vídeos, meu público é variado, já fiz algumas promoções, tenho R$ 3 mil, quero vender mais e também aumentar seguidores, mas não sei se devo investir em anúncio ou influenciadores...”

Depois:

“Crie uma estratégia de campanha para uma loja de roupas femininas. Objetivo principal: aumentar as vendas. Orçamento: R$ 3 mil. Canal atual: Instagram. Compare anúncios pagos e parcerias com influenciadores e indique como dividir o orçamento.”

Organizar as informações por tópicos ajuda a ferramenta a identificar prioridades.

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5. Não dar exemplos do resultado esperado

Quando há um estilo, formato ou nível de detalhe específico que você deseja, mostrar uma referência pode ser mais eficiente do que tentar descrevê-la apenas com adjetivos.

Antes:

“Reescreva esse texto de forma profissional.”

Depois:

“Reescreva o texto em linguagem profissional, mantendo frases curtas e objetivas. Evite termos excessivamente formais. Use como referência este exemplo de tom: [insira um trecho].”

O exemplo funciona como uma amostra concreta do resultado esperado.

Um bom prompt não precisa ser enorme

Um comando eficiente pode ter poucas linhas. O mais importante é reunir as informações que realmente orientam a tarefa: contexto, objetivo, critérios e formato esperado.

Quando esses elementos estão claros, a IA tem menos espaço para interpretar o pedido de maneira diferente daquela que o usuário imaginou.

Por isso, antes de culpar a ferramenta por uma resposta genérica, vale reler o próprio comando. Às vezes, uma frase acrescentada ao prompt é suficiente para transformar o resultado.