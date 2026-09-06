5 erros que fazem seus prompts funcionarem mal mesmo quando a ferramenta é boa

A forma como um prompt é escrito pode influenciar diretamente a qualidade da resposta gerada pela inteligência artificial
Redação Exame
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 05h04.
Uma resposta insatisfatória nem sempre significa que a ferramenta de inteligência artificial não consegue realizar determinada tarefa.
Muitas vezes, o problema aparece antes, na maneira como a solicitação foi escrita. Informações vagas, falta de contexto e pedidos sem critérios deixam espaço para interpretações diferentes e dificultam a produção de uma resposta realmente útil.
Pequenas mudanças no prompt podem alterar bastante o resultado. Confira cinco erros comuns e veja como corrigi-los.
Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.
A IA precisa saber o cenário em que a resposta será utilizada. Dizer apenas “escreva um texto sobre marketing” não informa público, finalidade, formato ou assunto específico. Quanto mais relevante for o contexto fornecido, menor será a necessidade de a ferramenta preencher lacunas por conta própria.
Exemplo de prompt:
“Escreva um texto de 500 palavras sobre marketing digital para pequenos empreendedores que estão começando a divulgar seus negócios nas redes sociais. Use linguagem simples e apresente três estratégias que possam ser aplicadas sem uma equipe especializada.”
Comandos amplos tendem a produzir respostas igualmente amplas. Se o objetivo estiver mal definido, a IA pode entregar informações corretas, mas pouco aproveitáveis.
Antes:
“Me ajude a estudar para uma prova.”
Depois:
“Monte um plano de estudos de cinco dias para uma prova de história. Tenho duas horas por dia e preciso revisar Revolução Francesa, Revolução Industrial e Era Napoleônica. Reserve o último dia para exercícios de revisão.”
O segundo comando estabelece uma meta concreta e delimita o que precisa ser feito.
Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.
Dizer o que você quer é apenas uma parte do pedido. Também vale indicar como o resultado deve ser avaliado.
Antes:
“Escolha uma estratégia de divulgação para minha empresa.”
Depois:
“Compare Instagram, Google Ads e e-mail marketing para uma empresa de cursos profissionalizantes. Considere custo, alcance, facilidade de execução e potencial de conversão. No final, indique qual opção apresenta o melhor equilíbrio entre esses critérios e justifique a escolha.”
Os critérios funcionam como parâmetros para a resposta, reduzindo a chance de receber uma recomendação baseada em uma única característica.
Mais contexto não significa necessariamente um prompt melhor. Quando dados importantes aparecem misturados a informações secundárias, fica mais difícil identificar o que realmente precisa ser considerado.
Antes:
“Quero criar uma campanha para minha loja, vendo roupas femininas, comecei há dois anos, tenho Instagram, às vezes posto vídeos, meu público é variado, já fiz algumas promoções, tenho R$ 3 mil, quero vender mais e também aumentar seguidores, mas não sei se devo investir em anúncio ou influenciadores...”
Depois:
“Crie uma estratégia de campanha para uma loja de roupas femininas. Objetivo principal: aumentar as vendas. Orçamento: R$ 3 mil. Canal atual: Instagram. Compare anúncios pagos e parcerias com influenciadores e indique como dividir o orçamento.”
Organizar as informações por tópicos ajuda a ferramenta a identificar prioridades.
Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.
Quando há um estilo, formato ou nível de detalhe específico que você deseja, mostrar uma referência pode ser mais eficiente do que tentar descrevê-la apenas com adjetivos.
Antes:
“Reescreva esse texto de forma profissional.”
Depois:
“Reescreva o texto em linguagem profissional, mantendo frases curtas e objetivas. Evite termos excessivamente formais. Use como referência este exemplo de tom: [insira um trecho].”
O exemplo funciona como uma amostra concreta do resultado esperado.
Um comando eficiente pode ter poucas linhas. O mais importante é reunir as informações que realmente orientam a tarefa: contexto, objetivo, critérios e formato esperado.
Quando esses elementos estão claros, a IA tem menos espaço para interpretar o pedido de maneira diferente daquela que o usuário imaginou.
Por isso, antes de culpar a ferramenta por uma resposta genérica, vale reler o próprio comando. Às vezes, uma frase acrescentada ao prompt é suficiente para transformar o resultado.