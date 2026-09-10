Quatro sinais de inteligência emocional que podem acelerar sua carreira

Desenvolver a inteligência emocional (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Redatora
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05h05.
Uma carreira não avança apenas pela soma de conhecimentos técnicos. A forma como um profissional reage a críticas, reconhece falhas, escuta outras pessoas e divide méritos também influencia sua capacidade de construir relações e assumir responsabilidades maiores. Quatro comportamentos cotidianos ajudam a revelar esse repertório.
A relação entre inteligência emocional e trajetória profissional também aparece na literatura científica. Uma meta-análise publicada na Human Resource Management Review, reunindo 150 amostras independentes e 50.894 participantes, encontrou associações significativas entre inteligência emocional e fatores como adaptabilidade de carreira, confiança para tomar decisões profissionais, satisfação com a carreira e salário.
O estudo, porém, identifica relações estatísticas — não significa que inteligência emocional, isoladamente, cause esses resultados. Na prática, a habilidade costuma aparecer justamente em situações nas quais a reação automática seria mais fácil.
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Fazer perguntas é simples, mas ouvir de verdade a resposta exige mais. Profissionais emocionalmente atentos costumam perceber que conversas não são apenas oportunidades para apresentar a própria opinião —- elas também oferecem informações sobre expectativas, dificuldades e formas diferentes de enxergar um mesmo problema.
No trabalho, essa habilidade pode aparecer em situações pequenas, como deixar um colega terminar o raciocínio antes de responder, perguntar por que alguém discorda de uma decisão ou procurar compreender o contexto por trás de determinada reação.
Poucas situações testam tanto a inteligência emocional quanto ouvir que alguma coisa precisa melhorar. A reação inicial pode ser explicar, justificar ou procurar algum erro no argumento de quem fez a crítica.
O profissional que consegue administrar essa primeira resposta ganha alguns segundos importantes para separar duas questões: como me senti ao ouvir isso? e existe alguma informação útil aqui?
Receber bem feedback não significa concordar automaticamente. Uma avaliação pode ser injusta, incompleta ou mal formulada, a diferença está em conseguir analisar seu conteúdo antes de responder impulsivamente.
Essa capacidade importa porque o crescimento profissional costuma exigir revisões frequentes de comportamento e desempenho. Quanto maior a responsabilidade, mais difícil se torna evoluir sem saber quais pontos estão limitando seus resultados.
A meta-análise sobre inteligência emocional e carreira encontrou associação positiva, entre outros fatores, com adaptabilidade profissional e confiança na tomada de decisões de carreira.
Errar no trabalho já é desconfortável — e admitir o erro pode ser ainda mais.
Existe receio de prejudicar a própria imagem, parecer despreparado ou perder a confiança da equipe. Por isso, algumas pessoas gastam mais energia tentando explicar por que algo aconteceu do que resolvendo o problema.
Reconhecer uma falha cedo pode produzir o efeito contrário. Se um prazo não será cumprido, comunicar antes permite reorganizar o trabalho. Se uma decisão foi equivocada, admitir rapidamente abre espaço para corrigir a rota. Se alguma coisa foi esquecida, assumir responsabilidade evita transformar um problema operacional em conflito entre pessoas.
Inteligência emocional aparece aqui como capacidade de tolerar o desconforto de estar errado sem deixar que ele controle a resposta. Quanto mais tempo alguém leva tentando proteger a própria imagem, menos tempo sobra para corrigir aquilo que realmente importa.
Projetos raramente têm apenas um responsável pelo resultado. Mesmo assim, existe uma diferença entre profissionais que distribuem reconhecimento e aqueles que aparecem apenas na hora de apresentar a entrega final.
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Valorizar a contribuição de colegas pode parecer um comportamento pequeno, mas ajuda a construir confiança dentro das equipes. Também revela uma característica importante para quem pretende liderar: segurança suficiente para reconhecer que o sucesso de outra pessoa não diminui o próprio valor.
Essa atitude ganha relevância à medida que a carreira avança. Profissionais mais seniores passam a ser avaliados não apenas pelo que conseguem produzir individualmente, mas pela capacidade de fazer outras pessoas contribuírem para um resultado coletivo.
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