Empresas estão criando cargos inéditos por causa dessa tecnologia; veja os principais

A rápida adoção de inteligência artificial nas empresas está mudando não apenas ferramentas e processos, mas também os próprios cargos corporativos. À medida que tecnologias como o ChatGPT se tornam parte da rotina profissional, organizações começaram a criar funções que simplesmente não existiam alguns anos atrás.

Esses novos papéis surgem para estruturar o uso de IA generativa, garantir governança tecnológica e explorar oportunidades de automação. Em muitos casos, profissionais de marketing, tecnologia e estratégia estão migrando para essas posições.

O movimento acompanha a expansão da tecnologia nas empresas. Hoje, cerca de 88% das organizações já utilizam IA em pelo menos uma função de negócio, embora muitas ainda estejam em fase inicial de implementação.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Por que a inteligência artificial está criando novas funções

A adoção de inteligência artificial dentro das empresas exige novas competências. Não basta apenas implementar ferramentas: é preciso integrar a tecnologia ao fluxo de trabalho e redesenhar processos.

Segundo estudos recentes, muitas organizações ainda estão na fase de experimentação ou pilotos com IA, o que cria espaço para profissionais capazes de estruturar projetos e escalar a tecnologia internamente.

Esse cenário explica o surgimento de cargos voltados para estratégia, governança e aplicação prática da IA dentro das empresas.

Os cargos que surgiram com o avanço da IA nas empresas

Entre as funções que começaram a aparecer nos organogramas corporativos, algumas chamam atenção pelo grau de especialização. Um dos exemplos mais conhecidos é o engenheiro de prompts.

Esse profissional é responsável por estruturar comandos eficientes para sistemas como o ChatGPT, garantindo respostas mais úteis e aplicáveis aos processos da empresa.

Outro cargo crescente é o de “AI product manager”, responsável por integrar ferramentas de automação e inteligência artificial aos produtos digitais.

Veja alguns dos novos cargos ligados à inteligência artificial

Embora os nomes variem entre empresas, algumas funções começaram a aparecer com frequência em organizações que investem em tecnologia.

Entre os cargos mais comuns estão:

Engenheiro de prompts — especialista em estruturar comandos para IA.

AI product manager — responsável por produtos baseados em inteligência artificial.

AI ethicist — profissional focado em ética e governança da tecnologia.

AI trainer — responsável por treinar modelos e ajustar respostas.

Chief AI Officer — executivo que lidera a estratégia de inteligência artificial.

À medida que empresas como Microsoft, Google e outras ampliam o uso da tecnologia, a tendência é que essas funções se tornem cada vez mais comuns no mercado de trabalho.

Uma aula rápida para entender inteligência artificial no trabalho

Para quem quer entender como a inteligência artificial está transformando carreiras, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como usar IA no trabalho e por que essa tecnologia está criando novas oportunidades profissionais.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A explicação mostra como profissionais podem acompanhar a transformação causada pela inteligência artificial e aproveitar novas funções que começam a surgir dentro das empresas.

