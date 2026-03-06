Empresas estão criando cargos inéditos por causa dessa tecnologia; veja os principais

Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 17h47.
A rápida adoção de inteligência artificial nas empresas está mudando não apenas ferramentas e processos, mas também os próprios cargos corporativos. À medida que tecnologias como o ChatGPT se tornam parte da rotina profissional, organizações começaram a criar funções que simplesmente não existiam alguns anos atrás.
Esses novos papéis surgem para estruturar o uso de IA generativa, garantir governança tecnológica e explorar oportunidades de automação. Em muitos casos, profissionais de marketing, tecnologia e estratégia estão migrando para essas posições.
O movimento acompanha a expansão da tecnologia nas empresas. Hoje, cerca de 88% das organizações já utilizam IA em pelo menos uma função de negócio, embora muitas ainda estejam em fase inicial de implementação.
A adoção de inteligência artificial dentro das empresas exige novas competências. Não basta apenas implementar ferramentas: é preciso integrar a tecnologia ao fluxo de trabalho e redesenhar processos.
Segundo estudos recentes, muitas organizações ainda estão na fase de experimentação ou pilotos com IA, o que cria espaço para profissionais capazes de estruturar projetos e escalar a tecnologia internamente.
Esse cenário explica o surgimento de cargos voltados para estratégia, governança e aplicação prática da IA dentro das empresas.
Entre as funções que começaram a aparecer nos organogramas corporativos, algumas chamam atenção pelo grau de especialização. Um dos exemplos mais conhecidos é o engenheiro de prompts.
Esse profissional é responsável por estruturar comandos eficientes para sistemas como o ChatGPT, garantindo respostas mais úteis e aplicáveis aos processos da empresa.
Outro cargo crescente é o de “AI product manager”, responsável por integrar ferramentas de automação e inteligência artificial aos produtos digitais.
Embora os nomes variem entre empresas, algumas funções começaram a aparecer com frequência em organizações que investem em tecnologia.
Entre os cargos mais comuns estão:
Engenheiro de prompts — especialista em estruturar comandos para IA.
AI product manager — responsável por produtos baseados em inteligência artificial.
AI ethicist — profissional focado em ética e governança da tecnologia.
AI trainer — responsável por treinar modelos e ajustar respostas.
Chief AI Officer — executivo que lidera a estratégia de inteligência artificial.
À medida que empresas como Microsoft, Google e outras ampliam o uso da tecnologia, a tendência é que essas funções se tornem cada vez mais comuns no mercado de trabalho.
Para quem quer entender como a inteligência artificial está transformando carreiras, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como usar IA no trabalho e por que essa tecnologia está criando novas oportunidades profissionais.
A explicação mostra como profissionais podem acompanhar a transformação causada pela inteligência artificial e aproveitar novas funções que começam a surgir dentro das empresas.
