Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

YouTube vai permitir que criadores recebam pagamentos em stablecoins

Plataforma digital anunciou que produtores de conteúdo poderão receber pagamentos na criptomoeda do PayPal pareada ao dólar

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12h19.

Tudo sobreYouTube
Saiba mais

O YouTube anunciou nesta sexta-feira, 12, que vai permitir que seus criadores de conteúdo recebam pagamentos por meio de criptomoedas pareadas ao dólar, as stablecoins. A iniciativa faz parte de uma parceria com o PayPal e o recurso já está disponível para usuários nos Estados Unidos.

A novidade foi confirmada tanto pelo PayPal quanto pelo Google, gigante de tecnologia que é a dona do YouTube. Ainda não há informações sobre a possibilidade do YouTube estender a nova opção de pagamentos para outros mercados e países, indo além dos Estados Unidos.

A plataforma de vídeos já usa o sistema do PayPal para realizar os repasses tradicionais para criadores de conteúdo, que recebem parte dos ganhos das plataformas com a publicidade presente nos vídeos. A ideia agora é adicionar uma nova opção de pagamento, com uma stablecoin.

Entretanto, o YouTube restringiu os pagamentos apenas à PYUSD, stablecoin lançada pelo próprio PayPal. A criptomoeda é pareada ao dólar, ou seja, uma unidade do ativo é sempre equivalente a US$ 1. O ativo foi lançado pela gigante de pagamentos digitais em agosto de 2023.

May Zabaneh, líder de Cripto no PayPal, disse que "a beleza do que construímos é que o YouTube não precisará tocar em criptomoedas, e então nós podemos ajudá-los retirando toda essa complexidade". A afirmação indica que a empresa deve ficar responsável por todo o fluxo de pagamento.

Expansão das stablecoins

O anúncio representa mais um passo no processo de adoção das stablecoins por grandes empresas do mercado. A combinação da paridade a uma moeda fiduciária com características como maior velocidade, custos operacionais menores e transparência têm atraído diversas companhias nos últimos anos.

No caso do PYUSD, a parceria com o YouTube também pode ajudar a ampliar o alcance do projeto. Apesar da ligação com a gigante de meios de pagamento, a stablecoin ainda está distante das principais líderes do segmento, com volumes movimentados tímidos em comparação à USDT e à USDC.

Entretanto, o PayPal tem intensificado a integração da criptomoeda aos seus produtos, o que pode ajudar o ativo a ganhar escala, casos de uso e mais valor. O movimento também ocorre em meio à recente aprovação de uma regulação específica para as stablecoins nos Estados Unidos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:YouTubePayPalCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Do Kwon, responsável pelo colapso do projeto Luna, é condenado a 15 anos de prisão

Mercado cripto tenta recuperação, mas bitcoin 'não tem força'

Visa coloca stablecoins entre principais tendências no Brasil

Strategy pede que MSCI não retire ações de índices nos EUA

Mais na Exame

Mercados

Ações de cannabis disparam após planos de Trump para afrouxar regras

Brasil

Desaprovação de Lula é de 53,3%, e aprovação atinge 41,7% diz pesquisa Futura

EXAME Agro

UE e Mercosul: por que o agro está em alerta com as restrições do acordo

Future of Money

Do Kwon, responsável pelo colapso do projeto Luna, é condenado a 15 anos de prisão