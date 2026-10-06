Carreira dos Sonhos 2026: essas são as 10 empresas mais desejadas pelos jovens brasileiros

O que faz uma companhia se tornar o lugar onde milhares de profissionais gostariam de construir uma carreira?

A resposta vai além do salário. Reputação, inovação, oportunidades de desenvolvimento, estabilidade e autonomia aparecem entre os fatores que ajudam a entender o que essa geração espera do mercado de trabalho.

É o que mostra a 25ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, da Cia de Talentos, que acompanha as expectativas dos profissionais em relação ao trabalho. A pesquisa foi apresentada nesta segunda-feira, 5, durante um evento realizado no BTG Pactual Hall, em São Paulo.

Nesta edição, o levantamento ouviu 71.545 pessoas no Brasil. Desse total, 42.927 são estudantes e recém-formados de 17 a 26 anos, 17.886 são profissionais da média gestão (de coordenadores a gerentes plenos) e 10.732 fazem parte da alta liderança, grupo que reúne de gerentes seniores a presidentes.

Para Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos, os 25 anos de levantamento permitem não apenas acompanhar as mudanças na relação com o trabalho, mas também oferecer parâmetros para que as próprias empresas repensem suas práticas.

“O principal para nós não é o mérito de ter construído a pesquisa, mas ver o quanto esses dados têm ajudado, ao longo dos anos, as companhias a terem parâmetros do que podem fazer para melhorar as empresas e a vida das pessoas que estão dentro delas”, afirma.

Para Ricardo Guerra, CEO da Wellhub e apoiador do estudo, empresas que tratam carreira, saúde e bem-estar como parte da estratégia conseguem associar essa agenda também ao desempenho.

“O que a gente vê nessas empresas que levam a sério a carreira, a saúde e o bem-estar das pessoas é mais produtividade, melhor performance e, acima de tudo, humanos mais felizes, que conseguem entregar mais para suas empresas, para suas famílias e para a economia do país.”

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Organizadores da pesquisas e representantes das 10 empresas mais desejadas no Brasil durante o evento da Carreira dos Sonhos 2026 (Marcos Mesquita/Divulgação)

Quais são as 10 empresas dos sonhos dos jovens brasileiros?

No ranking Carreira dos Sonhos de 2026, o Google aparece na primeira posição, seguido por Itaú e Vale. Globo e Ambev completam o top 5.

1º Google

2º Itaú

3º Vale

4º Globo

5º Ambev

6º Nestlé

7º Petrobras

8º L’Oréal

9º Bayer

10º Microsoft

Há um elemento, segundo Sofia, que ajuda a explicar por que essas companhias conseguem permanecer no imaginário dos profissionais: a experiência de quem já passou por elas também influencia a reputação da marca empregadora.

“A principal coisa que a pesquisa mostra das dez empresas ganhadoras é a coerência entre aquilo que elas prometem e o que cumprem no dia a dia”, afirma. “Uma pessoa feliz dentro da empresa conta para a família, para os colegas da faculdade, e todo mundo vai aumentando o interesse em trabalhar lá.”

Para Natália Pamplona, diretora de Gestão de Talentos da Globo, a companhia se mantém desejada devido às oportunidades de aprendizado.

“Mesmo nessa era da IA, a gente dá valor ao aprendizado. A Globo é uma empresa que se reinventa, que inova. Então, o jovem vê essa possibilidade de aprender com talentos e de se desenvolver todos os dias.”

Na Nestlé, o desenvolvimento também aparece como uma das explicações para a presença recorrente no ranking. Segundo Isabel Azevedo, diretora de Talento e Cultura da Nestlé Brasil, a companhia está entre as reconhecidas há mais de duas décadas.

“São 20 anos consecutivos participando deste prêmio, é uma responsabilidade muito grande. Fico muito orgulhosa porque é o reflexo de todo o trabalho que a gente faz dentro da Nestlé, muito voltado ao desenvolvimento de pessoas e dos jovens”, afirma.

O primeiro filtro que uma pessoa usa para avaliar onde trabalha é a reputação, segundo Danilca Galdini, diretora de conteúdo da Cia de Talentos e responsável pelo estudo há 25 anos.

“A reputação ajuda na atração, mas o que mantém as pessoas dentro da organização é a coerência, é a consistência das entregas”, afirma.

Google leva o primeiro lugar de empresa mais desejava para trabalhar na pesquisa Carreira dos Sonhos 2026 (Marcos Mesquita/Divulgação)

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O que faz uma empresa se tornar a empresa dos sonhos?

O estudo também investigou os motivos que levam os jovens a escolher determinada companhia.

Em primeiro lugar aparece reputação e reconhecimento, fator citado por 22%. Na sequência estão inovação e tecnologia, com 21%, e desenvolvimento, com 19%.

A reputação, segundo a pesquisa, funciona como um histórico das entregas daquela organização. É a partir dele que o profissional avalia as promessas da companhia para o futuro e decide se vale a pena investir seu tempo naquele lugar.

Mas uma boa imagem pode ajudar a atrair talentos sem necessariamente ser suficiente para mantê-los. O estudo resume essa relação em uma frase: “Reputação faz entrar. Coerência faz ficar.”

Na avaliação de Paula Esteves, CEO da Cia de Talentos, a longevidade da pesquisa permite justamente acompanhar como essas expectativas se transformam.

“Fazer uma pesquisa há 25 anos consecutivos faz com que a gente consiga avaliar o impacto de como as pessoas estão percebendo o trabalho na vida delas. Isso permite gerar tendências, acompanhar o mercado e apoiar as empresas a fazer com que o trabalho faça cada vez mais sentido”, afirma.

Entre os jovens, 56% afirmam que a empresa em que trabalham entrega aquilo que promete. Outros 29% dizem que isso acontece parcialmente, enquanto 15% respondem que não.

“O motivo de escolha de uma empresa dos sonhos é que ela seja respeitada, que eu consiga confiar no que ela fala, que ela preste atenção no futuro e que ela me proporcione desenvolvimento”, diz Danilca.

Tempo se torna um dos benefícios mais valorizados

Nesta edição, uma palavra ocupa o centro da discussão: tempo. Depois de 25 anos acompanhando as transformações do mercado de trabalho, a pesquisa propõe uma nova pergunta para entender as escolhas profissionais: o que faz o trabalho merecer o tempo que ocupa?

A resposta passa por três dimensões. A primeira é ter tempo para escolher, com mais autonomia e flexibilidade sobre a forma de trabalhar. A segunda é ter tempo para investir, principalmente em aprendizado, empregabilidade e futuro profissional. E a terceira é ter tempo para proteger, preservando espaço para a vida além do trabalho.

“Quando a gente fala em olhar para o tempo, não é dizer ‘vou trabalhar menos’. É como construir um tempo de qualidade, com eficiência, de uma maneira que a gente possa trabalhar, se realizar, mas também estar inteiro na nossa vida”, diz Sofia Esteves. “O trabalho é importante, mas é uma das coisas da nossa vida.”

Essa preocupação não significa que os jovens tenham deixado de sonhar com grandes empresas. 68% afirmam ter uma empresa dos sonhos e, entre eles, 51% dizem estar se movimentando para conseguir trabalhar nessas organizações.

Danilca é a responsável pelo estudo há 25 anos e afirma que a relação com o tempo mudou com a nova geração.

“Por muito tempo, a gente ouvia que estar disponível era ter comprometimento com a empresa. Então, eu preciso estar disponível, preciso responder todas as mensagens”, afirma a diretora.

“Hoje não é sobre disponibilidade, é sobre conseguir colocar limite. Tem hora que eu preciso parar justamente para me cuidar, para me preservar, para dar atenção para a minha saúde física, mental e emocional.”

Salário alto não é a principal prioridade

Quando precisam escolher entre quatro cenários de trabalho, o estudo mostra que:

39% dos jovens preferem estabilidade e previsibilidade;

35% escolhem autonomia e flexibilidade;

14% possuem um propósito social claro e,

11% citam salário alto.

O resultado ajuda a desfazer uma aparente contradição: os jovens querem liberdade, mas isso não significa abrir mão da segurança.

Da mesma forma, autonomia não é sinônimo de trabalhar sem liderança.

“Para os mais jovens, ela envolve liberdade para decidir como executar as tarefas, espaço para refletir e propor soluções e confiança para assumir responsabilidades, mas também orientação sobre onde precisam chegar”, diz Danilca.

Desafio: metade dos jovens reclama da falta de direção da liderança

É justamente na combinação entre liberdade e orientação que aparece um dos principais desafios para as empresas.

Metade dos jovens afirma que falta clareza sobre prioridades e direção na relação com a liderança. Entre profissionais da média gestão e da alta liderança, esse percentual é de 43%.

A mensagem é que dar liberdade sem estabelecer objetivos claros pode provocar justamente o efeito contrário: em vez de autonomia, o profissional pode sentir abandono.

O desafio da liderança, segundo Danilca, está em entender que diferentes profissionais precisam de níveis diferentes de orientação.

“Ela está precisando de mais direcionamento para não se sentir abandonada? Ela precisa de mais autonomia e clareza para não estar perdida? Quanto de feedback ela precisa para sentir esse processo de evolução?”, questiona a diretora do estudo.

Hoje, as novas gerações cobram uma atitude mais responsável dos líderes (hamzaturkkol/Getty Images)

Jovens querem aprender antes de virar chefes

A forma como os jovens enxergam crescimento profissional também está mudando.

Quando questionados sobre o desenvolvimento que consideram mais importante, os jovens afirmam que:

47% querem aprofundar conhecimentos e desenvolver expertise;

23% querem explorar diferentes áreas;

15% querem gerir pessoas e equipes;

15% querem apostar no empreendedorismo.

Somadas, as duas primeiras respostas mostram que 70% priorizam ampliar conhecimentos e experiências antes de seguir necessariamente uma trajetória vertical de liderança.

“Eles têm um interesse, a gente viu aqui com a questão da IA, eles acham urgente a requalificação, mas também têm muita dificuldade de encontrar espaços onde esse aprendizado aconteça”, afirma Danilca.

Afinal, o que faz uma carreira valer a pena?

Depois de 25 anos acompanhando as expectativas dos profissionais brasileiros, a pesquisa mostra que a ideia de uma empresa dos sonhos não desapareceu. O que mudou foi a régua usada para decidir se vale a pena dedicar tempo a ela.

A resposta passa por três pontos: autonomia para escolher como trabalhar, aprendizado para continuar relevante e equilíbrio para conseguir sustentar a trajetória.

“Por mais desafiadora que seja essa jornada, esse tempo tem que ser de qualidade para eu evoluir, mas eu não posso adoecer. No final, é preciso ter equilíbrio para que uma carreira seja sustentável”, afirma Danilca.