PayPal avança em cripto e lança stablecoin lastreada em dólar

O PayPal anunciou nesta segunda-feira, 7, uma nova iniciativa no mundo das criptomoedas: o PayPal USD. O projeto é uma stablecoin que será pareada ao dólar americano, ou seja, uma unidade dela será equivalente a US$ 1. A paridade será garantida por meio de depósitos em dólares, títulos de curto prazo do Tesouro dos Estados Unidos e equivalentes de caixa semelhantes.

Em um comunicado, a empresa informou que o projeto é uma parceria com a Paxos Trust Company. A companhia é conhecida por diversos projetos no mundo cripto, incluindo de outra stablecoin, a Busd, cuja emissão foi encerrada há poucos meses após uma ação dos reguladores dos EUA.

De acordo com o PayPal, a stablecoin foi lançada nesta segunda-feira e começará a ser oferecida para os seus clientes nos Estados Unidos na próxima semana. Com ela, será possível fazer transferências para outras carteiras, pagamentos entre pessoas e compras de fundos.

Também será possível converter qualquer uma das criptomoedas atualmente oferecidas pelo PayPal aos seus clientes pela stablecoin, e vice-versa. "A mudança para moedas digitais requer um instrumento estável que seja digitalmente nativo e facilmente conectado a moedas fiduciárias como o dólar americano", destacou o CEO da empresa, Dan Schulman.

"Nosso compromisso com a inovação e a conformidade responsáveis ​​e nosso histórico de entrega de novas experiências aos nossos clientes fornecem a base necessária para contribuir com o crescimento dos pagamentos digitais por meio do PayPal USD", ressaltou.

Stablecoins crescem no mercado

O objetivo do projeto é facilitar a "conexão entre moedas fiduciárias e criptomoedas", permitindo o seu uso por consumidores, comerciantes e desenvolvedores. A PayPal USD será a única stablecoin aceita no ecossistema de pagamentos da empresa e é emitida no blockchain Ethereum.

"O PayPal USD foi projetado para reduzir o atrito para pagamentos em ambientes virtuais, facilitar transferências rápidas de valor para amigos e familiares, enviar remessas ou realizar pagamentos internacionais, permitir fluxos diretos para desenvolvedores e criadores e promover a expansão contínua para ativos digitais pelas maiores marcas do mundo", afirma o comunicado.

As stablecoins têm crescido no mundo cripto como uma alternativa mais simples e barata para ter acesso a moedas fiduciárias, incluindo como uma forma de exposição em portfólios de investimento ou ativos de proteção. No Brasil, elas correspondem a mais de dois terços do volume negociado de cripto. Recentemente, o BTG Pactual se tornou o primeiro banco a lançar sua própria stablecoin pareada ao dólar, o BTG Dol.

Sabia que você pode investir em BTG Dol, USDC e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok