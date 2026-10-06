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Empresa brasileira que aluga carros de luxo usa tokenização para bancar negócios na Flórida

Companhia conseguiu fazer uma pequena oferta de dívida graças ao uso de blockhain

Carros de luxo da B.U Network

Carros de luxo da B.U Network

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h53.

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A empresa brasileira de aluguel de carros de luxo, B.U Network, está tentando financiar sua expansão para Wellington, na Flórida, por meio de uma captação via tokens emitidos pela Tokeniza.

O valor da captação, apenas R$ 1 milhão, tornaria impraticável o levantamento de capital via mercado em uma oferta tradicional. No entanto, ao registrar a emissão de dívida em blockchain e aproveitar a dispensa regulatória oferecida pela resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ofertas de crowdfunding, e que hoje também abarca tokenização, a empresa conseguiu viabilizar a oferta.

Essa captação é a 12ª efetuada pela Tokeniza para o grupo B.U. Tech. Em nota, a empresa diz que levantar capital por meio de tokens permite acessar investidores no Brasil para financiar uma operação em expansão nos Estados Unidos, onde o perfil econômico traz oportunidades para o segmento de veículos de alto padrão.

"Esse tipo de operação mostra como a tokenização pode ser utilizada para financiar projetos de expansão e conectar empresas a investidores de uma forma diferente do crédito tradicional", afirma Arthur Coelho, CEO da Tokeniza.

A Tokeniza afirma ter mais de 100 emissões de tokens estruturadas, com R$ 30 milhões captados por meio delas.

Vale lembrar que tokenizar um ativo significa registrá-lo em blockchain, permitindo que a compra e venda desse token seja realizada no mesmo tipo de rede descentralizada das criptomoedas. Em blockchain, os ativos são negociados 24/7 e com liquidação instantânea.

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