Empresa brasileira que aluga carros de luxo usa tokenização para bancar negócios na Flórida

A empresa brasileira de aluguel de carros de luxo, B.U Network, está tentando financiar sua expansão para Wellington, na Flórida, por meio de uma captação via tokens emitidos pela Tokeniza.

O valor da captação, apenas R$ 1 milhão, tornaria impraticável o levantamento de capital via mercado em uma oferta tradicional. No entanto, ao registrar a emissão de dívida em blockchain e aproveitar a dispensa regulatória oferecida pela resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ofertas de crowdfunding, e que hoje também abarca tokenização, a empresa conseguiu viabilizar a oferta.

Essa captação é a 12ª efetuada pela Tokeniza para o grupo B.U. Tech. Em nota, a empresa diz que levantar capital por meio de tokens permite acessar investidores no Brasil para financiar uma operação em expansão nos Estados Unidos, onde o perfil econômico traz oportunidades para o segmento de veículos de alto padrão.

"Esse tipo de operação mostra como a tokenização pode ser utilizada para financiar projetos de expansão e conectar empresas a investidores de uma forma diferente do crédito tradicional", afirma Arthur Coelho, CEO da Tokeniza.

A Tokeniza afirma ter mais de 100 emissões de tokens estruturadas, com R$ 30 milhões captados por meio delas.

Vale lembrar que tokenizar um ativo significa registrá-lo em blockchain, permitindo que a compra e venda desse token seja realizada no mesmo tipo de rede descentralizada das criptomoedas. Em blockchain, os ativos são negociados 24/7 e com liquidação instantânea.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok