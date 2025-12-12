Future of Money

SEC concede 1ª autorização para tokenização de ações nos EUA

Regulador norte-americano vai permitir que empresa emita ações tokenizadas, em primeira operação do tipo no mercado dos EUA

SEC: regulador autorizou tokenização de ações (Getty/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15h09.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) autorizou pela primeira vez a oferta de serviços de tokenização de ações nos Estados Unidos. A operação deverá ser realizada pela Depository Trust Company, uma subsidiária da The Depository Trust & Clearing Corporation.

Em uma carta enviada à empresa nesta semana, o regulador compartilhou um documento conhecido como "ordem de não-ação". O material significa que a SEC optou por não realizar algum tipo de proibição ou restrição ao movimento pretendido por uma companhia.

Na prática, isso significa que a Depository Trust poderá oferecer serviços de emissão e tokenização de ações sem risco de alguma punição regulatória. É a primeira vez que a SEC compartilha uma decisão sobre uma operação do tipo, o que pode incentivar novos projetos.

A Depository Trust pretende registrar ações em redes blockchain, o que também permitiria o monitoramento e negociação dos papéis no mundo cripto. Entretanto, o serviço poderá ser oferecido apenas a empresas que fazem parte do índice Russell 1000 e de ETFs de índices do mercado.

A expectativa da empresa é começar a oferta do serviço já no primeiro semestre de 2026. A The Depository Trust & Clearing Corporation é considerada um dos maiores sistemas do mundo de liquidação de operações com valores mobiliários, indicando a escala potencial do serviço.

O que é a tokenização de ações?

A tokenização de ações baseia-se no registro de ações em uma rede blockchain, gerando um ativo digital correspondente. Esse ativo pode ser negociado por usuários na rede, além de aproveitar a tecnologia para dar mais eficiência, velocidade e transparência ao processo.

Os custos menores, redução de intermediários e potencial fracionalidade dos ativos tokenizados têm atraído diferentes integrantes do mercado. Com isso, a tokenização de ações começou a ganhar tração em 2025, com grandes empresas aderindo a ofertas desses ativos.

Um dos maiores destaques é a operação de negociação de ações tokenizadas lançada pela plataforma Robinhood. Até o momento, porém, serviços desse tipo não eram oferecidos nos EUA, devido a temores sobre possíveis punições por reguladores.

