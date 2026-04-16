As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, tentam retomar o movimento de ganhos nesta quinta-feira, 16, depois da correção do dia anterior. Quem se destaca é o token de pagamentos internacionais XRP, utilizado na infraestrutura de soluções da empresa norte-americana Ripple.

No começo da semana, a Ripple anunciou que fez uma parceria com a seguradora sul-coreana Kyobo Life Insurance para tokenizar a liquidação de títulos do governo. De acordo com notícias da imprensa internacional, a Kyobo também usará os sistemas de pagamento em stablecoins da empresa cripto norte-americana.

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Às 10h17 (horário de Brasília), o XRP sobe 4,1% em 24 horas, a US$ 1,42. O token é o quarto maior do setor cripto, com US$ 86,8 bilhões de capitalização.

Já a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o ether, moeda digital da rede Ethereum, tem alta de 0,8% em 24 horas, a US$ 2.349, contra uma valorização de 0,9% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 67,9 milhões. Foi o quinto pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o ETHA, da BlackRock, com US$ 31,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o ETH, mini trust da Grayscale, com US$ 24,8 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 0,7% a US$ 623,24; e a solana avança 3%, a US$ 86,13.

Polêmica do World Liberty Financial

Também no radar, o projeto de finanças descentralizadas (DeFi) World Liberty Financial, ligado à família Trump, causou polêmica ao propor um cronograma de “vesting” – contrato que libera gradualmente tokens para uma pessoa ou grupo – para os investidores.

O projeto tem agora um caminho de quatro anos para liberar 17 milhões de criptomoedas WLFI para os primeiros apoiadores. Antes, havia expectativa de que 40 milhões de WLFI ficassem disponíveis para negociação em cinco anos.

Criador da rede blockchain Tron, o magnata cripto Justin Sun chamou a proposta de “tirania” e a acusou de ser uma das “mais absurdas fraudes de governança” que já viu.

“Isto não é uma votação legítima, nem de longe. A proposta foi concebida como uma armadilha lógica: qualquer pessoa que votar contra terá seus tokens bloqueados indefinidamente, sem qualquer possibilidade de desbloqueio”, criticou.

Os tokens WLFI caem 2% a US$ 0,08 por unidade hoje.

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