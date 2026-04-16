Com bitcoin em US$ 74 mil, mercado acompanha desdobramentos do cessar-fogo entre EUA e Irã

Nesta quinta-feira, 16, o bitcoin se mantém negociado "de lado", com pouca variação de preço na faixa dos US$ 74 mil. Enquanto especialistas já haviam revelado que a maior criptomoeda do mundo precisaria se manter acima de US$ 75 mil para desencadear novas altas, o cenário macroeconômico e geopolítico deve continuar impactando as cotações.

Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina, o mercado deve acompanhar de perto as negociações entre Estados Unidos e Irã, que estão em um cessar-fogo de duas semanas. Por outro lado, movimentos mais bruscos no mercado não devem acontecer enquanto o sentimento for de pessimismo. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 23 pontos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 74.620, com alta de aproximadamente 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a criptomoeda acumula alta de 4,8%.

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"O bitcoin segue negociando próximo dos US$ 75 mil, enfrentando uma clara zona de oferta, enquanto a demanda institucional permanece resiliente. O mercado também acompanha de perto os desdobramentos das negociações entre EUA e Irã, com o atual cessar-fogo de duas semanas ajudando a reduzir o prêmio de risco geopolítico — fator que tem limitado movimentos mais bruscos no curto prazo", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"Nos derivativos, há um sinal interessante: o open interest avançou 2,5% nas últimas 24 horas, mesmo com queda de 16% no volume e uma retração de 48% nas liquidações, para US$ 220 milhões. Essa divergência sugere um aumento de exposição por parte dos traders, ainda que sem uma convicção forte — um posicionamento mais cauteloso, possivelmente à espera de novos catalisadores", acrescentou.

"Do ponto de vista técnico, o viés segue construtivo. O RSI diário se mantém na casa dos 60, indicando força compradora sem entrar em território de sobrecompra, enquanto o MACD continua positivo, reforçando que os compradores ainda têm o controle. Ainda assim, a proximidade de resistências relevantes exige atenção, já que o mercado parece precisar de um gatilho mais claro para sustentar uma nova perna de alta", concluiu.

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