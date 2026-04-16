Gigante de US$ 12 trilhões, Charles Schwab começará a negociar bitcoin e ether

A tradicional corretora de Wall Street, Charles Schwab, anunciou que começará a ofertar a negociação de bitcoin e ether para seus clientes nas próximas semanas. A companhia administra aproximadamente US$ 12 trilhões em ativos de clientes.

O novo serviço, chamado de Schwab Crypto, permitirá compra e venda direta das duas criptomoedas à vista. Além disso, a corretora também informou que trará conteúdo educacional e apoio profissional para quem quiser acessar moedas digitais pela plataforma.

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Um dos objetivos da iniciativa é competir com plataformas focadas no investidor de varejo, a exemplo da Robinhood.

Adoção institucional

Este movimento é mais uma marca importante da aproximação de Wall Street com o setor de criptoativos, algo que ganhou força desde que a BlackRock lançou seu primeiro fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de bitcoin à vista nos Estados Unidos em 2024.

O investidor tradicional da corretora, que já compra ações, fundos e renda fixa nas ferramentas da empresa, agora poderá adquirir cripto no mesmo ambiente com o qual já está acostumado.

De acordo com a Schwab, uma pesquisa recente com 500 investidores atuais e potenciais em criptomoedas identificou preços transparentes, familiaridade de marca e confiança na custódia de ativos como fatores para escolher uma corretora.

“Sabemos que nossos clientes querem gerenciar mais aspectos de suas vidas financeiras na Schwab”, disse em nota Jonathan Craig, chefe de investimentos de varejo da Charles Schwab. “Com o Schwab Crypto, os clientes que desejam acesso direto a essa classe de ativos podem negociá-la juntamente com seus outros investimentos, enquanto se beneficiam do serviço, da educação e do research que esperam de nós”, acrescentou.

Antes do lançamento do Schwab Crypto, os clientes da corretora só podiam se expor a ativos digitais indiretamente, por meio de ETFs ou de ações de companhias do setor, tais quais Coinbase e Strategy.

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