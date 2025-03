Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê colapso econômico e recomenda bitcoin: "Oportunidade da sua vida"

O mundo pode estar prestes a viver uma crise econômica maior que a Grande Depressão em 1929, de acordo com Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Para proteger seu patrimônio contra essa grande crise, o escritor recomendou o investimento em alguns ativos, dentre eles o bitcoin.

De acordo com Kiyosaki, crises econômicas também podem representar grandes oportunidades de lucro, pois tornam possível a compra de ativos a preços descontados, que podem valorizar posteriormente.

THE EVERYTHING BUBBLE is bursting. I am afraid this crash may be the biggest in history.

Germany, Japan, and America have been the engines up to now.

Unfortunately our incompetent leaders led us into a trap….giant crash.

I wrote about this crash in my book RICH DAD’s…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 11, 2025