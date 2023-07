XRP dispara 30% em 1 hora após decisão judicial favorável contra a SEC nos EUA

Nesta quinta-feira, 13, uma importante decisão judicial foi tomada nos Estados Unidos. Após um longo processo que já dura anos, o juiz responsável pelo caso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) contra a Ripple, empresa por trás da criptomoeda XRP, decidiu que o ativo não é um valor mobiliário não registrado, como alegava a autarquia.

A venda de XRP em corretoras não configura contratos de investimento, afirmou a decisão do tribunal de Nova York, destacando que o token não poderia ser enquadrado "por si só" na categoria de valor mobiliário. No entanto, o juiz responsável pelo caso também considerou que a venda institucional pela Ripple dos tokens violou as leis federais de valores mobiliários.

A acusação da SEC contra a Ripple afirmava que a criptomoeda XRP, que agora dispara quase 30%, era um valor mobiliário não registrado com a autarquia e endereçava o CEO Brad Garlinghouse e o cofundador Christian Larsen como os responsáveis pela ação.

A Ripple chegou até a cogitar sair dos Estados Unidos caso a decisão do processo não fosse favorável. Outros países com regulações diferentes, como o próprio Brasil, se tornaram alvos da empresa por trás da quinta maior criptomoeda do mundo em valor de mercado atualmente.

"Dissemos em dezembro de 2020 que estávamos do lado certo da lei e estaremos do lado certo da história. Grato a todos que nos ajudaram a chegar à decisão de hoje - uma que é para todas as inovações criptográficas nos EUA. Mais para vir", publicou Garlinghouse no Twitter após a decisão.

