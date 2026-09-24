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X faz parceria com corretoras cripto dos EUA para negociação pela timeline

Além de ver o gráfico do ativo, o X disponibiliza um botão que leva para as plataformas dessas empresas norte-americanas

(AFP/AFP Photo)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h33.

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A rede social X (antigo Twitter) anunciou parcerias com corretoras de criptomoedas dos Estados Unidos e plataformas de negociação de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) e derivativos para a funcionalidade de trades pela timeline.

Em postagem, o X anunciou as corretoras de criptomoedas Coinbase, Gemini e Kraken, além da plataforma de investimentos Moomoo e a corretora tradicional Interactive Brokers.

Com isso, usuários do X nos EUA podem buscar por uma "cashtag" como $BTC para abrir um painel com o gráfico do bitcoin e o botão "trade BTC", que então abre os links para cada uma das plataformas onde o ativo pode ser negociado.

A funcionalidade foi disponibilizada pela primeira vez em abril, quando uma parceria com a eToro passou a permitir que usuários acessassem informações sobre os preços de ações e criptomoedas em tempo real.

A cashtag do ativo também permite ao usuário ver, abaixo do gráfico e do botão de "trade", as postagens sobre aquele ativo.

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