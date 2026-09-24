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Urgente: Bitget sofre suposto ataque hacker envolvendo mais de US$ 170 milhões

Exchange sediada nas ilhas Seychelles é uma das maiores do mundo

Hackers (Issaro Prakalung / EyeEm/Getty Images)

Hackers (Issaro Prakalung / EyeEm/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18h07.

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A corretora de criptomoedas sediada nas ilhas Seychelles, Bitget, teria sofrido um ataque hacker na tarde desta quinta-feira, 24, com US$ 177,7 milhões desviados principalmente na criptomoeda ether.

A carteira do suposto hacker pode ser acompanhada na plataforma de análise de blockchain, Arkham, que retuitou uma postagem do analista Emmett Gallic afirmando que a exchange foi invadida.

O perfil de notícias de criptoativos asiático, Wu Blockchain, afirmou que o monitoramento de atividades de rede indica que a Bitget pode estar enfrentando um "incidente de segurança em suas carteiras". A suspeita seria de que três carteiras conectadas à internet e uma "carteira fria", de dispositivo físico, teriam sido comprometidas.

"Relata-se a transferência e a conversão para ETH de ativos avaliados em mais de US$ 170 milhões, com movimentações associadas ao endereço 0x770b10b273fC44Fe9197D6bF20F145c2e98463Ee. Estima-se que as carteiras afetadas ainda contenham cerca de US$ 530 milhões em ativos", disse o Wu Blockchain.

Já o BeInCrypto postou que usuários da corretora estão reportando dificuldades para sacar ativos depois do suposto ataque.

A EXAME procurou a Bitget para um posicionamento e aguarda resposta. O espaço está aberto para atualizações.

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