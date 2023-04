Twitter vai liberar negociação de criptomoedas e ações pela rede social

O Twitter disponibilizou a partir desta quinta-feira, 13, uma ferramenta para a compra e venda de ações, índices e criptomoedas por meio da própria rede social. A EXAME já testou o novo recurso e conseguiu utilizá-lo por meio de um smartphone, mas não em um computador.

A novidade faz parte da ferramenta de "cashtags" da rede social, em que os usuários podem digitar o ticker - uma espécie de código - de uma ação, criptomoeda ou índice junto com o símbolo $ e então ter acesso aos dados de desempenho do ativo. Esse recurso também não está disponível para todos os dispositivos, mas usuários que usam smartphones conseguem utilizá-lo.

Com a novidade, será possível acessar informações de mais ações e também de criptomoedas. Junto com o gráfico mostrando o desempenho do ativo, haverá um botão que direcionará o usuário para a página da empresa eToro, que permitirá a compra e venda desses ativos.

De acordo com o CEO da eToro, Yoni Assia, o Twitter fechou uma parceria formal com a companhia para a disponibilização desse novo recurso. "Temos visto cada vez mais usuários interagindo no Twitter e se informando sobre os mercados", comentou Assia em entrevista à CNBC.

"Há conteúdo de altíssima qualidade, conteúdo em tempo real sobre análise financeira de empresas e o que está acontecendo no mundo. Acreditamos que esta parceria nos permitirá alcançar esses novos públicos e conectar melhor as marcas Twitter e eToro", avaliou.

A eToro foi fundada em 2017 em Israel e atualmente possui 32 milhões de usuários registrados na Europa, Ásia e Estados Unidos, que agora poderão negociar criptomoedas, ações e índices diretamente na rede social. Apesar de Assia não ter citado a América Latina, qualquer usuário da rede poderá acessar o novo recurso, incluindo os brasileiros.

Mudanças no Twitter

A nova funcionalidade no Twitter foi lançada alguns dias depois do seu atual dono, o bilionário Elon Musk, confirmar que a empresa criadora da rede social foi incorporada à X Corp, uma companhia recém-criada pelo empresário. O movimento reforçou expectativas sobre as mudanças na rede social.

Musk já afirmou anteriormente que a aquisição da rede social em 2022 serviria como um acelerador para a criação do X, que seria uma espécie de "aplicativo para tudo". A ideia seria ter um aplicativo que servisse como rede social, marketplace e ferramenta de pesquisa, semelhante a apps chineses como o WeChat.

Até o momento, o bilionário tem sido vago sobre como o projeto se encaixaria em seu vasto império, que inclui a gigante de carros elétricos Tesla e a SpaceX. Musk também é dono do domínio “X.com” – o nome da empresa de pagamentos online fundada por ele que foi unida ao PayPal.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok