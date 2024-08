Worldcoin, criptomoeda ligada a Sam Altman, cai mais de 80% e zera ganhos desde estreia

A Worldcoin é uma criptomoeda que chama a atenção de investidores principalmente pela sua ligação com Sam Altman, atual CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT. O executivo é, afinal de contas, um dos líderes do projeto, junto com Alex Blania. Entretanto, o ativo acumula fortes perdas em 2024.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a criptomoeda despencou mais de 82% em relação ao seu pico de preço, registrado em 9 de março deste ano. Naquele momento, o ativo era cotado em US$ 11,2. Atualmente, cada unidade do token vale cerca de US$ 1,70.

Além de ser uma forte desvalorização, o valor está abaixo, inclusive da cotação inicial após sua estreia nas corretoras de criptomoedas. Em julho de 2023, a Worldcoin chegou a ser negociada em mais de US$ 2,20, e vinha em trajetória ascendente até o mês de março.

Desde então, porém, o ativo entrou em queda livre. Um dos principais fatores para a alta era a visão entre investidores de que o investimento no ativo era uma forma de ter exposição indireta à OpenAI e ao "hype" em torno da inteligência artificial.

Os dados indicam, porém, que essa visão pode ter mudado, ou que houve uma redução nesse otimismo do mercado em relação à tecnologia. Além disso, a possível liberação de milhares de unidades do ativo no mercado deram mais força à forte perda de valor, com investidores temendo um choque de oferta significativo.

O cenário chegou a aliviar, com a Worldcoin subindo mais de 30%, após o projeto anunciar que adiaria a liberação das unidades e que o processo ocorreria de forma escalonada. Mas o fôlego que o ativo recebeu acabou durando pouco.

O histórico de preço do ativo indicado pela CoinGecko mostra que, apenas nos últimos sete dias, a criptomoeda desvalorizou mais de 13%. A queda coincide com a forte aversão a riscos entre investidores devido aos temores sobre a situação das economias dos Estados Unidos e do Japão.

Nesse cenário, tanto as criptomoedas quanto as ações de tecnologia estão entre as mais prejudicadas, com as sete maiores empresas de tecnologia do mercado chegando a perder mais de US$ 1 trilhão na última segunda-feira, 5. Com isso, a Worldcoin enfrenta, agora, uma tempestade perfeita contra o projeto.