Portugal bloqueia 'mercado preditivo' Polymarket após 1º turno de eleição presidencial

Plataforma de "mercado preditivo" atraiu interessados em apostar no resultado da disputa presidencial portuguesa, mas foi punido por autoridades

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16h55.

A plataforma de "mercado preditivo" Polymakert foi bloqueada em Portugal nesta semana, dias depois do projeto ter atraído investidores interessados em apostar no resultado das eleições presidenciais do país. O primeiro turno da disputa ocorreu no último domingo, 18.

A decisão teria sido tomada pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), que é responsável por monitorar empresas de apostas no país. A medida obrigou o Polymarket a impedir em 48 horas o acesso à sua plataforma no território português.

Provedores de internet também receberam a determinação para bloquear o acesso ao site. Segundo o SRIJ, o Polymarket não conta com uma licença para oferecer serviços de aposta em Portugal. Por isso, todas as operações do site em território português seriam ilegais.

A legislação portuguesa proíbe qualquer tipo de aposta em eventos políticos desde 2015, mas libera apostas em jogos, cassinos e corridas de cavalos. O Polymarket permite a criação e realização de apostas nos resultados de todos esses tipos de eventos, também violando a lei.

Além de Portugal, o Polymarket já foi proibida em mais de 30 países, incluindo a Rússia, a Itália, a Bélgica e a Ucrânia. Já a França obrigou a plataforma a proibir que usuários franceses criem ou façam apostas, mas autoriza que eles visualizem informações no site. As proibições mostram os problemas e desafios em torno dos "mercados preditivos".

O que é o Polymarket?

A Polymarket se define como"o maior mercado de previsões do mundo", em que os usuários podem "apostar no resultado de eventos futuros em uma ampla variedade de temas, como esportes, política e cultura" e "obter probabilidades precisas em tempo real dos eventos mais importantes para você".

O projeto usa a tecnologia blockchain para orquestrar os pagamentos das apostas e os valores de cada aposta. Com a tecnologia, também permite que qualquer usuário crie possíveis eventos para receberem apostas, com a probabilidade respectiva.

As chances da aposta se concretizar são convertidas em um valor, no caso em centavos. Por exemplo, se os usuários da plataforma veem 90% de chance de que um evento ocorra, a aquisição da cota de aposta correspondente custará 90 centavos de dólar. Se o evento ocorrer, o usuário recebe 10 centavos por conta.

O projeto cresceu a partir do segundo semestre de 2024, quando atraiu milhares de usuários interessados em apostar no resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Desde então, a plataforma reúne milhares de usuários e já movimenta bilhões mensalmente.

