Portugal bloqueia 'mercado preditivo' Polymarket após 1º turno de eleição presidencial

A plataforma de "mercado preditivo" Polymakert foi bloqueada em Portugal nesta semana, dias depois do projeto ter atraído investidores interessados em apostar no resultado das eleições presidenciais do país. O primeiro turno da disputa ocorreu no último domingo, 18.

A decisão teria sido tomada pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), que é responsável por monitorar empresas de apostas no país. A medida obrigou o Polymarket a impedir em 48 horas o acesso à sua plataforma no território português.

Provedores de internet também receberam a determinação para bloquear o acesso ao site. Segundo o SRIJ, o Polymarket não conta com uma licença para oferecer serviços de aposta em Portugal. Por isso, todas as operações do site em território português seriam ilegais.

A legislação portuguesa proíbe qualquer tipo de aposta em eventos políticos desde 2015, mas libera apostas em jogos, cassinos e corridas de cavalos. O Polymarket permite a criação e realização de apostas nos resultados de todos esses tipos de eventos, também violando a lei.

Além de Portugal, o Polymarket já foi proibida em mais de 30 países, incluindo a Rússia, a Itália, a Bélgica e a Ucrânia. Já a França obrigou a plataforma a proibir que usuários franceses criem ou façam apostas, mas autoriza que eles visualizem informações no site. As proibições mostram os problemas e desafios em torno dos "mercados preditivos".

O que é o Polymarket?

A Polymarket se define como"o maior mercado de previsões do mundo", em que os usuários podem "apostar no resultado de eventos futuros em uma ampla variedade de temas, como esportes, política e cultura" e "obter probabilidades precisas em tempo real dos eventos mais importantes para você".

O projeto usa a tecnologia blockchain para orquestrar os pagamentos das apostas e os valores de cada aposta. Com a tecnologia, também permite que qualquer usuário crie possíveis eventos para receberem apostas, com a probabilidade respectiva.

As chances da aposta se concretizar são convertidas em um valor, no caso em centavos. Por exemplo, se os usuários da plataforma veem 90% de chance de que um evento ocorra, a aquisição da cota de aposta correspondente custará 90 centavos de dólar. Se o evento ocorrer, o usuário recebe 10 centavos por conta.

O projeto cresceu a partir do segundo semestre de 2024, quando atraiu milhares de usuários interessados em apostar no resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Desde então, a plataforma reúne milhares de usuários e já movimenta bilhões mensalmente.

