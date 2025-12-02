Vanguard disponibilizará ETFs cripto para 50 milhões de clientes

A Vanguard, o segundo maior gestor de ativos do mundo, permitirá que seus clientes comecem a negociar fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos de criptomoedas em sua plataforma a partir de terça-feira, revertendo sua posição anterior sobre ETFs de ativos digitais.

Impulsionada pela demanda persistente de investidores institucionais e de varejo, a Vanguard permitirá o acesso de terceiros a ETFs de criptomoedas e fundos mútuos, de forma semelhante ao tratamento dado ao ouro, confirmou um porta-voz da Vanguard em comunicado.

A Bloomberg informou que apenas ETFs que atendam aos padrões regulatórios serão incluídos, como aqueles relacionados ao bitcoin, ether, XRP e Solana.

O gestor de investimentos disse ao Cointelegraph que descarta a inclusão de memecoins, bem como a criação de seus próprios ETFs e fundos mútuos de criptomoedas.

“Servimos milhões de investidores com diferentes perfis de risco e necessidades, e buscamos oferecer uma plataforma de corretagem que permita a eles investir nos produtos que escolherem”, disse o porta-voz da Vanguard.

A Vanguard fica atrás apenas da BlackRock entre os gestores de ativos, com mais de US$ 11 trilhões sob gestão global em janeiro, segundo o último relatório da empresa.

Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg Intelligence, foi ao X (antigo Twitter) comentar a novidade. Ele apontou que a notícia da Vanguard pode ter impulsionado um movimento de alta no bitcoin e disse: "Eu sabia que aqueles Vanguardians tinham um pouco de 'degen' dentro de si. Mesmo os investidores mais conservadores gostam de colocar um pouco de pimenta no seu portifólio". No universo cripto, a palavra "degen" é utilizada para se referir aos apoiadores mais assíduos das criptomoedas e do blockchain.

Vanguard havia descartado ETFs de cripto

Anteriormente, a Vanguard se opunha à oferta de ETFs de criptomoedas em sua plataforma, citando a volatilidade e o caráter especulativo dos ativos.

Seu ex-CEO, Tim Buckley, também era fortemente contrário, afirmando em um vídeo de maio de 2024 que a empresa não acreditava que “um ETF de Bitcoin devesse fazer parte de um portfólio de longo prazo de alguém que poupa para a aposentadoria. É um ativo especulativo.”

Buckley anunciou sua saída do cargo de CEO em fevereiro de 2024 e se aposentou no final do mesmo ano.

Salim Ramji, ex-chefe global de ETFs da BlackRock e sucessor de Buckley como CEO da Vanguard, também havia descartado o lançamento de produtos de investimento ligados a criptoativos até agosto deste ano.

Mudança de postura

Alguns usuários do X especulam que a mudança de política da Vanguard pode abrir as comportas para novos investidores e impulsionar os preços das criptomoedas. O analista e investidor cripto Nilesh Rohilla afirmou que ficaria surpreso se o Bitcoin não subisse “5% com essa notícia nas próximas 24 horas.”

O usuário BankXRP disse que isso “é outro sinal massivo de que as finanças tradicionais estão entrando de vez nos ativos digitais. A muralha de dinheiro está se formando.”

Enquanto isso, Vivek Sen, fundador da empresa de relações públicas Bitcoin Bitgrow Lab, também previu que há “trilhões a caminho.”

