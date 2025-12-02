5 criptomoedas que podem disparar em dezembro, segundo especialistas

Após enfrentar um novembro marcado por quedas intensas e além do esperado por investidores, o mercado de criptomoedas chega ao último mês do ano com um cenário incerto. Entretanto, analistas acreditam que o quadro começa a melhorar para o setor, abrindo espaço para algumas altas nas próximas semanas.

Paulo Camargo, embaixador da OKX, CIO e cofundador da Underblock, comenta que "o mês de novembro foi marcado por um ambiente ainda adverso para as criptomoedas. O aperto nas condições de liquidez nos EUA, os resquícios da liquidação em massa ocorrida em 10 de outubro e os temores em torno de uma possível bolha de IA e da trajetória dos juros dificultaram a sustentação dos preços no mercado cripto".

"Em dezembro, porém, parte desses fatores deve começar a se dissipar, criando um ambiente mais favorável ao risco. A reabertura do governo americano e o encerramento do ciclo de aperto monetário pelo Federal Reserve fornecem um alívio moderado para a liquidez, suficiente para permitir um repique de alta caso o mercado consiga consolidar esse movimento", afirma.

Bitcoin

Marcelo Person, Crypto Treasury & Markets Director da Foxbit, aponta que o bitcoin segue sendo uma criptomoeda que merece a atenção dos investidores nas próximas semanas. "Com os ETFs consolidados, crescimento dos serviços de custódia profissionais e a dominância em alta, o bitcoin continua sendo o principal driver e veículo institucional de exposição a cripto do mercado".

Ele ressalta que analistas de bancos como o Citi e o Standard Chartered mantiveram projeções otimistas para o preço do ativo para o final de 2025 mesmo com a queda recente. Seria possível, por exemplo, que o ativo chegasse aos US$ 135 mil. Para isso, porém, precisará superar "a resistência crítica entre US$ 90 mil e US$ 100 mil".

"A narrativa de 'reserva digital' permanece sólida, com empresas e fundos ampliando exposição em bitcoin como forma de proteção e posicionamento estratégico de longo prazo", comenta,

Ethereum

Guilherme Fais, head de Finanças da NovaDAX, incluiu o ether na lista das criptomoedas com potencial para o mês de dezembro. Ele ressalta que a segunda maior criptomoeda do mundo "mantém volume elevado e interesse institucional" e pode ter eventos positivos em breve.

"A expectativa de atualizações na rede, somadas ao crescimento do setor de tokenização, mantém o ether entre os ativos mais observados do mês. A Ethereum tende a absorver liquidez em períodos de indecisão, o que pode favorecer um desempenho melhor no final do ano", afirma.

Chainlink

André Sprone, Latam Growth Manager da MEXC, cita a Chainlink como uma das criptomoedas com potencial em dezembro. O ativo tem sido um dos mais beneficiados pelo interesse crescente do mercado na área de tokenização, que segundo o executivo é "um dos grandes temas atuais".

"A Chainlink hoje está bem posicionada como infraestrutura crítica para tokenização, oferecendo oráculos, automação e conectividade entre diferentes redes, além de soluções específicas para ativos tokenizados. A adoção do ativo e dos seus serviços ajuda a enxergar se a tokenização está, de fato, saindo da fase de piloto e indo para aplicações mais robustas no mercado financeiro", diz.

Pendle

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, diz que a criptomoeda Pendle merece atenção nas próximas semanas. Assim como a Chainlink, o ativo também está ligado ao crescimento da área de tokenização, mas com outro foco, fornecendo infraestrutura e um ambiente de negociação de rendimentos futuros.

O executivo destaca que o Pendle tem despontado como uma criptomoeda com funcionamento claro em relação aos concorrentes. "As receitas do protocolo são distribuídas aos stakers, e refletem diretamente o volume negociado e o valor investido. Além disso, Pendle é um play em 'mercado de renda fixa on-chain', ainda em estágio inicial, mas com drivers claros para expansão".

Solana

Guilherme Fais, head de Finanças da NovaDAX, aponta a Solana como uma criptomoeda com potencial para o mês de novembro. Segundo o executivo, o ativo continua sendo um dos mais fortes do mercado ao longo de 2025, mesmo considerando momentos mais adversos e de queda nos preços.

Ele ressalta que a criptomoeda "continua movimentando grande volume diário. A rede segue atraindo desenvolvedores e novos projetos, além de apresentar alto uso real em aplicações descentralizadas. Com histórico de reações rápidas em ciclos de retomada, a Solana é uma das principais candidatas a destaque em dezembro".

