Adeus USDT? Tether avalia lançar nova stablecoin para cumprir com regulação dos EUA

A Tether, empresa responsável pela emissão da USDT, avalia a criação de uma outra stablecoin pareada ao dólar em um futuro próximo. Segundo Paolo Ardoino, CEO da empresa, o motivo é a possibilidade dos Estados Unidos adotarem uma regulação que impeça o uso da criptomoeda no país.

Atualmente, a USDT é a maior criptomoeda pareada ao dólar do mercado, sendo responsável sozinha por mais da metade de toda a capitalização do segmento de stablecoins. Entretanto, o ativo tem enfrentado desafios regulatórios na Europa e nos Estados Unidos.

No caso europeu, a Tether corre o risco de perder a autorização de oferecer a USDT na União Europeia devido aos requisitos em torno de stablecoins que compõem o MiCA, a regulação do bloco para ativos digitais. A possibilidade já fez algumas corretoras retirarem a opção de investimento no ativo para clientes europeus.

Já no caso dos Estados Unidos, o governo do presidente Donald Trump despontou como um defensor e incentivador das stablecoins e quer aprovar uma regulamentação específica para o segmento ainda em 2025. Mas um dos elementos da lei proposta pode inviabilizar a USDT no país.

O projeto atual estabelece uma série de critérios sobre a emissão de stablecoins pareadas ao dólar, leis que precisam ser cumpridas e os custodiantes possíveis para as reservas que garantem a paridade entre a criptomoeda e a moeda norte-americana. Para analistas, essas regras podem atingir a USDT em cheio.

Mesmo assim, Paolo Ardoino não deu sinais de uma preocupação sobre a possibilidade. O CEO da Tether disse que, se for necessário, a empresa estaria disposta a criar uma stablecoin específica para operar no mercado norte-americano e garantir o cumprimento à regulação do país.

Ardoino não descarta a hipótese de que a USDT seja banida nos Estados Unidos, obrigando a companhia a criar uma stablecoin específica para atender às exigências do país. Na visão do CEO, a USDT tende a ser uma criptomoeda mais usada em países emergentes.

"Nós acreditamos que nossa principal stablecoin é perfeita para mercados emergentes, mas nós podemos construir uma stablecoin para pagamentos que funcione nos EUA. Nós precisamos ter dois produtos com duas propostas de valor diferentes", resumiu o executivo.

A visão indica que a Tether não deve abandonar a USDT, mas deve se concentrar no uso do ativo em outros países, evitando problemas em jurisdições como os Estados Unidos e a Europa. Atualmente, a USDT é a criptomoeda mais negociada por investidores brasileiros.

