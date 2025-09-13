Future of Money

Por que as stablecoins estão moldando o futuro das finanças no Brasil e em toda América Latina?

Hoje, além de funcionarem como reserva digital de valor, as stablecoins são amplamente utilizados para pagamentos internacionais instantâneos, com baixo custo e sem intermediários

(Reprodução/Reprodução)

Bárbara Espir
Bárbara Espir

Country Manager da Bitso Brasil

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10h00.

Tudo sobreCriptoativos
Em um ano marcado por avanços regulatórios, fortalecimento do setor cripto e maior adoção institucional, as stablecoins se consolidaram como parte essencial do ecossistema financeiro global. Seu uso crescente como alternativa aos canais bancários tradicionais, somado à aprovação da Lei GENIUS Act nos Estados Unidos, reforça o papel dessas moedas digitais como infraestrutura financeira do futuro, especialmente em comércio exterior, remessas e operações corporativas.

Esses criptoativos são chamados de stablecoins porque têm seu valor atrelado a moedas fortes, como o dólar ou o euro, ou até mesmo a commodities, como o ouro. Essa característica lhes confere maior estabilidade e os torna instrumentos ideais para enfrentar fenômenos como inflação ou volatilidade cambial.

Hoje, além de funcionarem como reserva digital de valor, são amplamente utilizados para pagamentos internacionais instantâneos, com baixo custo e sem intermediários.

A popularidade dos “dólares digitais”

A adoção das stablecoins na América Latina cresceu de forma consistente. Segundo o relatório da Bitso, Panorama Cripto na América Latina, no primeiro semestre de 2025 elas já representavam 46% de todas as compras cripto da região, com USDC e USDT dividindo a liderança (23% cada).

No Brasil, esse movimento foi ainda mais expressivo: as stablecoins foram os ativos digitais mais comprados no período, e o país ampliou sua participação nos volumes transacionados em 2 pontos percentuais na comparação anual.

Esse crescimento acompanha uma tendência global. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), o valor de mercado das stablecoins ultrapassou US$ 230 bilhões em 2025, frente a cerca de US$ 20 bilhões em 2020. Hoje, USDT e USDC respondem juntos por mais de 70% da atividade mundial em criptoativos (CoinGecko, 2025).

A regulação como motor de transformação

Parte desse avanço se deve ao ambiente regulatório. A Lei GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), sancionada em julho deste ano nos Estados Unidos, criou um marco legal para a emissão e uso das stablecoins.

Ao exigir garantias de lastro 1:1 em reservas e permitir que grandes bancos operem diretamente com esses ativos, a norma deu reconhecimento institucional a instrumentos que nasceram dentro do ecossistema cripto.

O impacto foi imediato: empresas de pagamentos e remessas já anunciaram projetos para integrar stablecoins em seus serviços, em busca de transações mais rápidas, seguras e econômicas. É o chamado efeito cascata regulatório, que não só fortalece o mercado global, mas também abre novas oportunidades para a América Latina.

Muito além das remessas

Embora as remessas sigam sendo um caso de uso fundamental, o leque de aplicações cresce a cada semestre. Câmbio, tesouraria e arbitragem já representaram 45% dos volumes de stablecoins processados pela Bitso Business no primeiro semestre de 2025.

Setores como PSPs (Payment Service Providers) e gaming tiveram saltos expressivos na adoção: 68% de crescimento entre PSPs e 5,3 vezes de aumento no setor de games. Essas soluções permitem que empresas globais expandam seus negócios em mercados emergentes com mais eficiência, oferecendo acesso regulado a moedas fortes sem necessidade de residência ou identificação fiscal nos EUA.

Soluções locais com impacto global

Outro ponto que merece destaque é o surgimento de stablecoins atreladas a moedas locais. A MXNB, pareada ao peso mexicano, foi criada pela Juno, empresa do grupo Bitso. No Brasil, fazemos parte do consórcio que criou o global network e a stablecoin BRL1, vinculada ao real, assim como tantos outros exemplos ao redor do mundo.

Essas iniciativas refletem uma visão clara: construir soluções locais com impacto global. Ao oferecer instrumentos financeiros digitais que conversam diretamente com as economias da região, damos mais um passo em direção a uma infraestrutura de pagamentos inclusiva, moderna e preparada para o futuro.

