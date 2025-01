Trump avalia adiar proibição do TikTok por 90 dias após assumir presidência dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 18, que “muito provavelmente”adiará a proibição do TikTok por 90 dias após assumir o cargo na segunda-feira, 20, mas ressaltou que ainda não tomou uma decisão final. A declaração foi dada em uma entrevista por telefone à NBC News.

Segundo Trump, seria “apropriado” aprovar uma extensão para a plataforma de mídia social de propriedade chinesa, que foi banida por uma lei bipartidária aprovada no ano passado e confirmada pela Suprema Corte nesta semana.

“Eu acho que essa seria, certamente, uma opção que consideraríamos. A extensão de 90 dias é algo que será, muito provavelmente, feito, porque é apropriado. Sabe, é apropriado. Precisamos analisar isso com cuidado. É uma situação muito importante,” disse Trump na entrevista.

“Se eu decidir fazer isso, provavelmente anunciarei na segunda-feira,” acrescentou o presidente eleito.

Sem a extensão, o TikTok informou que será sairá do ar no domingo, 19. A lei aprovada em 2023 permite que o presidente prorrogue a proibição por 90 dias, desde que haja evidências de progressos significativos nas negociações para vender o TikTok a uma empresa de propriedade americana.

A legislação foi elaborada em resposta a preocupações generalizadas em Washington de que o TikTok poderia estar sendo usado pela China para espionagem ou propaganda.

Em 2020, durante seu primeiro mandato, Trump tentou proibir o TikTok, mas agora parece inclinado a permitir que o aplicativo continue operando nos Estados Unidos, desde que sejam tomadas medidas que garantam a segurança nacional.

Na sexta-feira, 17, o republicano discutiu a questão com o presidente chinês, Xi Jinping, em uma conversa telefônica e depois alertou que precisa rever a situação antes de tomar uma decisão.

"Minha decisão sobre o TikTok será tomada em um futuro não muito distante, mas preciso de tempo para analisar a situação", disse Trump em sua rede social Truth Social.

Posse de Trump

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assumirá o cargo na próxima segunda-feira, 20, em uma cerimônia de posse que será realizada em Washington, D.C.. A programação oficial se estenderá de sábado, 18, até terça-feira, 21.

Entre os convidados de honra para a posse de Trump, destaca-se o CEO do TikTok, Shou Chew, que estará presente na cerimônia principal na segunda-feira.

Shou Chew expressou gratidão ao presidente eleito pelo diálogo recente. “Agradeço ao senhor Trump por seu compromisso em trabalhar em conjunto para encontrar uma solução”, disse Chew.

Nas semanas que antecederam a posse, o CEO do TikTok se reuniu com Trump em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, para discutir questões relacionadas à plataforma, incluindo a proibição iminente do aplicativo nos Estados Unidos.