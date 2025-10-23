Trump concede perdão para Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance

O presidente Donald Trump concedeu nesta quinta-feira, 23, um perdão presidencial para o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao. Zhao deixou a liderança da maior corretora de criptomoedas do mundo em 2023, após um acordo entre a exchange e o governo dos Estados Unidos, à época liderado pelo ex-presidente Joe Biden.

Em um breve comunicado, o governo norte-americano disse que Trump "exerceu sua autoridade constitucional ao conceder perdão ao senhor Zhao, que foi processado pelo governo Biden em sua guerra contra as criptomoedas".

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

"Em seu desejo de punir a indústria de criptomoedas, o governo Biden processou senhor Zhao apesar de não haver alegações de fraude ou vítimas identificáveis", disse. O governo Trump afirmou ainda que "a guerra contra as criptomoedas travada pelo governo Biden acabou".

Já Changpeng Zhao compartilhou uma publicação no X, antigo Twitter, em que disse que está "profundamente grato pelo perdão de hoje e ao Presidente Trump por manter o compromisso dos Estados Unidos com a imparcialidade, a inovação e a justiça".

"Faremos tudo o que pudermos para ajudar a tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas e para promover a Web3 em todo o mundo", afirmou, repetindo uma das metas de campanha compartilhadas pelo presidente Donald Trump em 2024.

Relembre o caso

Changpeng Zhao havia sido condenado nos Estados Unidos em 2024 a quatro meses de prisão, após o bilionário ter se declarado culpado pelas violações da corretora de criptomoedas Binance envolvendo leis de prevenção de lavagem de dinheiro por clientes e por permitir que agentes internacionais contornassem sanções.

Em 2023, o governo dos EUA firmou um acordo com a Binance em que a corretora reconheceu as violações, se comprometeu a corrigi-las e também aceitou pagar uma multa de mais de US$ 4 bilhões. O acordo também levou à renúncia de Changpeng Zhao ao cargo de CEO.

Zhao cumpriu a pena e deixou a prisão em março de 2025. Entretanto, o perdão presidencial pode abrir espaço para que ele retorne ao comando da corretora de criptomoedas. A Binance ainda não se pronunciou sobre o caso.

Rumores sobre um possível perdão presidencial para o bilionário começaram já nas primeiras semanas do governo Trump. As discussões sobre o tema ganharam força como parte de uma possível negociação que envolveria a aquisição de uma fatia da Binance.US, braço da exchange nos EUA, pela própria família Trump.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok