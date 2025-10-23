Trump e Xi Jinping se encontrarão na próxima quinta, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, na próxima quinta-feira, 30, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na Coreia do Sul.

A informação foi divulgada nesta quinta, 23, pela Casa Branca. "Na manhã de quinta-feira, horário local, o presidente Trump participará de uma reunião bilateral com o presidente Xi Jinping, da República Popular da China", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt a repórteres.

Possível acordo comercial

O encontro acontece em um cenário tensões acirradas entre os países. Como resposta às tarifas norte-americanas, a China parou de comprar soja dos EUA e fechou o mês de setembro sem importar o grão do país pela primeira vez em sete anos, prejudicando os produtores locais.

Nesta quinta, 23, a China anunciou que, nos próximos dias, iniciará uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos em meio a escalada tarifária entre as duas maiores potências do mundo.

As negociações, que culminarão no encontro dos dois presidentes na próxima semana, abordarão "questões importantes relacionadas com as relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado.

Na última quarta-feira, 22, Trump disse que espera firmar um acordo com a China.

Novo plano chinês

O anúncio da Casa Branca veio no mesmo dia que o Partido Comunista Chinês lançou um novo plano quinquenal, que tem como objetivo reduzir a dependência de exportações e dos Estados Unidos.

O plano revela a construção de um grande sistema industrial moderno e a aceleração do desenvolvimento tecnológico e científico do país asiático. O comunicado também prevê a promoção do consumo interno mas não destaca formas de financiamento.

Encontros bilaterais

O presidente americano deve chegar na Malásia no próximo domingo, 26, onde é esperado que Trump se encontre com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Essa reunião não foi confirmada pela Casa Branca.

Em seguida, ele também deverá se encontrar com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, em Tóquio.

Trump segue então para a Coreia do Sul, onde se encontrará com o líder do país e com Xi Jinping. A Casa Branca confirmou a presença de Trump na Apec e afirma que essas reuniões bilaterais na Ásia fazem parte de uma agenda com diversas autoridades públicas e do setor privado.