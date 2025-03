Família Trump avalia adquirir participação em operação da Binance nos EUA

A família do presidente Donald Trump está avaliando a aquisição de uma participação na Binance.US, o braço da corretora de criptomoedas nos Estados Unidos. Além disso, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, está tentando obter um perdão presidencial após ser condenado em 2024.

As informações foram divulgadas pelo Wall Street Journal. De acordo com fontes com envolvimento nas discussões, as conversas começaram após uma iniciativa da Binance, que entrou em contato com aliados de Trump para levantar a possibilidade de investimento na plataforma.

A entrada da família Trump na Binance.US faz parte de uma estratégia da exchange para retomar suas operações nos Estados Unidos. Em 2023, a Binance fechou um acordo com o governo norte-americano que envolveu o pagamento de uma multa de US$ 4,3 bilhões e o fim da sua atuação no país.

À época, a Binance se declarou culpada de acusações de violação de leis contra lavagem de dinheiro e violação de sanções. Também como parte do acordo, Zhao se declarou culpado das mesmas acusações, deixou o cargo de CEO da corretora e cumpriu uma pena de quatro meses de prisão.

Agora, a Binance quer aproveitar a postura favorável a criptomoedas do governo Trump para retomar a atuação no mercado norte-americano. Entre as possibilidades em discussão estariam a aquisição de uma participação na Binance.US pela família Trump ou pela World Liberty Financial, projeto cripto apoiado pela família.

Já o perdão presidencial para Zhao permitiria que ele retomasse sua atuação à frente da Binance. Ele foi substituído como CEO por Richard Teng, mas segue ativo nas redes sociais, participando de eventos no mundo cripto e com a posição de maior acionista da corretora de criptomoedas.

A avaliação da Binance é que o perdão presidencial seria essencial para o acordo, já que as chances da família Trump fechar um negócio com uma empresa que conta com um condenado como acionista majoritário seriam baixas. Por isso, as conversas sobre as duas questões têm avançado em paralelo.

Em fevereiro, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) suspendeu o seu processo contra a Binance. A Binance.US chegou a controlar 27% do mercado de investidores de cripto nos Estados Unidos. Caso o perdão seja concedido a Zhao, a corretora cogita uma fusão com o braço no país, entrando oficialmente no mercado norte-americano.

