Tokenização: perspectivas para o setor que é tendência para 2025

A tokenização, que envolve a transformação de ativos físicos ou financeiros em tokens digitais registrados em blockchain, é apontada como uma das mais promissoras tendências no setor financeiro e além dele.

À medida que entramos em 2025, as perspectivas para a tokenização se tornam mais claras e impactantes, com avanços tecnológicos, adoção institucional e mudanças regulatórias moldando seu futuro.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Crescimento acelerado no mercado de ativos tokenizados

Segundo um relatório da Boston Consulting Group (BCG), o mercado de ativos tokenizados pode alcançar US$ 16 trilhões até 2030. Em 2025, espera-se que classes de ativos como imóveis, títulos de dívida, ações e commodities tokenizadas se tornem significativamente mais acessíveis para investidores globais, democratizando o acesso e aumentando a liquidez de mercados tradicionalmente ilíquidos.

Adoção institucional e parcerias estratégicas

Grandes instituições financeiras, como BlackRock, JPMorgan e HSBC, têm liderado iniciativas de tokenização. Até 2025, espera-se que mais bancos e gestoras de ativos utilizem tokens digitais para diversificar a oferta de produtos, buscando atrair novos segmentos de investidores.

Além disso, parcerias estratégicas com empresas de tecnologia blockchain, como ConsenSys e Polygon, devem acelerar o desenvolvimento de infraestruturas seguras e escaláveis.

Regulação mais clara

A regulamentação tem sido um obstáculo crítico para a adoção da tokenização. No entanto, em 2025, espera-se que mais países sigam exemplos pioneiros de estruturas regulatórias como as desenvolvidas pela União Europeia (MiCA), que visa a proteção do consumidor, a eficiência do mercado, reduzindo a carga regulatória para as empresas que operam em múltiplos países da UE, exigindo-lhes o cumprimento de um único conjunto de regulamentos.

Criará também condições equitativas para todas as empresas de ativos virtuais que operam na UE, independentemente do seu país de origem. Uma regulamentação clara incentivará o investimento institucional e trará maior proteção para investidores.

Integração com finanças descentralizadas

O ecossistema de finanças descentralizadas, deve se consolidar como um pilar central para os ativos tokenizados. Em 2025, a interoperabilidade entre tokens e protocolos permitirá que investidores acessem produtos inovadores, como empréstimos garantidos por ativos tokenizados, aumentando a eficiência e a liquidez.

Estruturas de tokenização institucionais se beneficiarão da tecnologia de DeFi para aumentar a eficiência das operações através do blockchain, como por exemplo, via liquidity pools, automated market makers, Stripping de cupon (separação de principal e juros do ativo), entre outros benefícios.

Expansão para novas classes de ativos

Embora os imóveis e títulos governamentais sejam os mais explorados atualmente, 2025 verá a tokenização expandir-se para ativos menos tradicionais, como direitos autorais, propriedades intelectuais, contratos de energia e até mesmo carbono. Isso pode impulsionar mercados emergentes e fomentar a sustentabilidade.

Benefícios

• Acessibilidade: pequenos investidores terão mais oportunidades de acesso a ativos premium através da tokenização.

• Liquidez: tokens negociáveis 24/7 aumentarão a circulação de ativos tradicionalmente estáticos.

• Transparência: blockchains garantirão auditorias e registros imutáveis.

Desafios

• Riscos de cibersegurança: crescem as preocupações sobre a proteção contra fraudes e ataques hacker.

• Complexidade tecnológica: a adaptação de mercados tradicionais à tecnologia blockchain requer infraestrutura robusta e educação de usuários.

• Volatilidade do mercado: a valorização de tokens pode ser influenciada por fatores macroeconômicos e tecnológicos.

Uma nova era para ativos digitais

Em 2025, a tokenização estará mais integrada aos mercados financeiros globais, redefinindo a forma como ativos são negociados, armazenados e acessados.

Com benefícios tangíveis como maior liquidez, acessibilidade e eficiência, e desafios que continuam a ser superados, a tokenização promete pavimentar o caminho para um sistema financeiro mais inclusivo, seguro e dinâmico.

A colaboração entre tecnologia, regulamentação e inovação será fundamental para maximizar seu impacto em uma economia cada vez mais digital.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok