Instituições financeiras tradicionais querem entrar em cripto: quais etapas elas precisam seguir?

Nos últimos anos temos notado um crescimento exponencial das criptomoedas ao redor do mundo. A América Latina, foi apontada como a segunda região mais rápida no mundo na adoção de criptoativos, com uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 42,5%, segundo o relatório 2024 Geography of Cryptocurrency da Chainalysis. Essa tendência de crescimento é uma oportunidade de ouro para Instituições Financeiras tradicionais (TradiFi) expandir seus serviços para o mercado de criptomoedas e oferecer uma oferta atraente a seus clientes.

O crescimento dos ativos digitais potencializa as oportunidades para Instituições Financeiras tradicionais (TradiFi) que podem fornecer serviços que eram antes reservados apenas a clientes não-criptos e variar seu portfólio de produtos. Segundo o novo 2024 Crypto Maturity Journey da Chainalysis, em 2024 alguns fenômenos solidificaram a presença dos criptoativos nessas instituições, como por exemplo, a tokenização de ativos como títulos e imóveis que aumenta a liquidez e a acessibilidade nos mercados financeiros.

À medida que o mercado dos ativos digitais se desenvolve, suas necessidades se tornam cada vez mais sofisticadas e a adesão de sucesso depende do cumprimento de algumas etapas fundamentais detalhadas no 2024 Crypto Maturity Journey e que veremos adiante.

Tudo começa com a educação. Os bancos precisam formar equipes com amplo conhecimento em tecnologia blockchain, compliance e gerenciamento de riscos. Eles precisam compreender as nuances do mercado, o ambiente regulatório e entender onde estão seus vínculos com o ecossistema crypto. Assim, as instituições estarão prontas para começar a oferecer serviços bancários para empresas de criptomoedas, facilitar transações e oferecer soluções especiais para novas gerações de clientes. Já os bancos de investimento podem ser muito importantes na assessoria a empresas de criptoativos em fusões e aquisições e abertura de capital.

Para os mais cautelosos, as Instituições Financeiras podem fornecer ativos sintéticos baseados em criptomoedas que oferecem uma alternativa para o investimento em cripto sem a necessidade de manter ativos digitais diretamente. Os produtos negociados em bolsa investidos em bitcoin e ether são um bom exemplo disso, pois esses veículos de investimento mais familiares atuam como uma ponte entre as finanças tradicionais e o mundo das criptomoedas, com gigantes do setor como BlackRock e Fidelity liderando o caminho.

Também é possível às Instituições Financeiras permitir que os clientes depositem e mantenham criptomoedas diretamente, e até mesmo custodiá-las em seu nome. Isso, no entanto, envolve medidas de segurança e conformidade de alto nível que geralmente são viabilizadas com a ajuda de empresas nativas de criptografia.

O BNY Mellon, por exemplo, lançou em 2022 sua própria solução de custódia de ativos digitais em parceria com uma plataforma de segurança Fireblocks e, para não precisar criar um sistema próprio de análise de blochchain, incorporaram o software da Chainalysis que fornece um conjunto de produtos de monitoramento de transações crypto. Essas alianças permitem às TradiFi oferecerem a experiência cripto com mais rapidez aos seus clientes e investindo menos recursos.

Por fim, as instituições podem expandir suas ofertas de criptomoedas para incluir produtos e serviços mais sofisticados, como se aventurar no florescente mundo das Finanças Descentralizadas (DeFi) e integrar soluções de pagamento de criptomoedas para empresas.

A mensagem é clara: as instituições financeiras tradicionais precisam fazer uma escolha: ficar à margem e assistir à revolução das criptomoedas ou usar essa tecnologia transformadora para se colocar na vanguarda do futuro das finanças. O “Crypto Maturity Journey” fornece um roteiro para o sucesso, capacitando as instituições a navegar nesse novo mundo com confiança e previsão.

