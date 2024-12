'Entendemos que o mundo e a economia serão tokenizados', diz vice-presidente da Visa

A tokenização é considerada uma das principais tendências financeiras e pode chegar em US$ 16 trilhões até 2030, de acordo com um relatório recente da Nexa Finance. Pensando nisso, gigantes do setor financeiro como a Visa não pretendem ficar de fora.

Durante o Visa Day 2024 na última terça-feira, 3, a Visa anunciou o lançamento do Visa Tokenized Asset Platform (VTAP), um sistema para empresas tokenizarem ativos, credenciais e outros dados que será utilizado dentro dos testes do piloto do Drex. O anúncio foi realizado por Fernando Amaral, vice-presidente de soluções e inovação da Visa do Brasil.

“A gente entende que o mundo e a economia serão tokenizados. A gente discute isso muito aqui no Brasil, a inclusão do Drex, um piloto que a gente estava participando, inclusive, com nossos clientes. Você começa a ver crescendo o caso de digitalização da economia de diversas maneiras. Isso não é só no Brasil, acontece ao redor do mundo inteiro e em todos os países. E a gente acredita que o mundo será tokenizado, eu estou falando aqui de tokenização de ativos bancários, de um contrato de compra de um veículo, tudo pode ser tokenizado para trazer uma segurança maior”, disse ele durante sua apresentação no Visa Day 2024.

“Por isso que a Visa desenvolveu uma solução que basicamente é uma plataforma de tokenização de ativos em sandbox, para usar nas suas necessidades dentro de cada emissor, fintech ou banco para tokenização de tudo que for possível”, acrescentou.

Para o executivo da Visa, a solução pode “ajudar o Brasil e o mundo inteiro nessa nova fronteira de tokenização da economia”.

Por que a economia será tokenizada?

À EXAME, Fernando Amaral justificou suas afirmações de que a Visa acredita em um futuro tokenizado:

“O princípio de tokenização faz muito sentido, porque ele trabalha a privacidade, a segurança e a eficiência. Quando você tokeniza algo, você está trabalhando privacidade em essência. E quando você trabalha a privacidade de tokenização, você trabalha mais eficiência e mais segurança, e isso é a base de movimentação financeira”, disse ele.

“O futuro é feito de economia tokenizada em toda a diversidade possível imaginária, e temos muita convicção disso. Pela nossa experiência passada e pelo princípio do que embute a tokenização, porque ele traz privacidade e segurança como cerne, e isso destrava valor e traz muita eficiência pelo ecossistema inteiro”, concluiu.

