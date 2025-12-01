Strategy confirma que pode vender bitcoin como 'último recurso'

A Strategy só consideraria vender bitcoin se suas ações caíssem abaixo do valor patrimonial líquido e a empresa perdesse o acesso a novo capital, afirmou o CEO Phong Le em uma entrevista recente.

Le disse ao programa What Bitcoin Did que, se o múltiplo do valor patrimonial líquido (mNAV) da Strategy caísse abaixo de um e as opções de financiamento se esgotassem, vender bitcoin se tornaria “matematicamente” justificado para proteger o que ele chama de “rendimento do bitcoin por ação”.

No entanto, ele observou que a medida seria um último recurso, não uma mudança de política. "Eu não gostaria de ser a empresa que vende bitcoin", disse ele, acrescentando que a disciplina financeira deve prevalecer sobre a emoção quando os mercados se tornam hostis.

O modelo da Strategy depende da captação de recursos quando suas ações são negociadas com um prêmio em relação ao seu valor patrimonial líquido (NAV) e do uso desse dinheiro para comprar bitcoin, aumentando a quantidade de bitcoin detida por ação. Quando esse prêmio desaparece, disse Le, a venda de uma parte das participações para cumprir obrigações pode ser aceitável para os acionistas, caso a emissão de novas ações seja mais dilutiva.

Strategy enfrenta uma conta de US$ 800 milhões

O alerta surge em um momento em que os investidores examinam atentamente os crescentes pagamentos fixos da empresa, vinculados a um conjunto de ações preferenciais lançadas este ano.

Le estimou as obrigações anuais em cerca de US$ 750 milhões a US$ 800 milhões, à medida que as emissões recentes vencem. Seu plano é financiar esses pagamentos primeiramente por meio de emissão de ações com um prêmio em relação ao valor patrimonial líquido (NAV) monetário.

“Quanto mais pagarmos dividendos de todos os nossos instrumentos a cada trimestre, mais o mercado se acostumará com a ideia de que, mesmo em um mercado desfavorável, pagaremos esses dividendos. Quando fazemos isso, os preços começam a subir”, disse ele.

Além dos aspectos financeiros, Le defendeu a tese de longo prazo sobre o bitcoin como um ativo escasso e não soberano com apelo global. "Não é soberano, tem oferta limitada... pessoas na Austrália, nos EUA, na Ucrânia, na Turquia, na Argentina, no Vietnã e na Coreia do Sul, todo mundo gosta de bitcoin", acrescentou.

Strategy revela o painel de crédito bitcoin

Na semana passada, a Strategy lançou um novo painel de "Crédito BTC" para tranquilizar os investidores após a recente queda do bitcoin e a venda massiva de ações de tesouraria de ativos digitais. A empresa, a maior detentora corporativa de bitcoin, afirma ter cobertura de dividendos suficiente para décadas, mesmo que o preço do bitcoin permaneça estável.

A Strategy afirma que sua dívida permanece bem coberta caso o bitcoin caia para seu preço médio de compra de cerca de US$ 74 mil, e ainda administrável mesmo a US$ 25 mil.

