JPMorgan: Strategy pode sair de índices dos EUA por reserva de bitcoin

O JPMorgan divulgou um relatório na última semana em que aponta o possível motivo para as ações da empresa Strategy estarem caindo mais que o preço do bitcoin. Tradicionalmente, a empresa apresenta um desempenho melhor que o da criptomoeda, mas o banco destacou que uma possibilidade tem gerado apreensão entre investidores.

Segundo os analistas do banco, o desempenho negativo da empresa reflete um temor de que a empresa MSCI pode decidir retirar as ações da Strategy de todos os índices disponibilizados nas bolsas dos Estados Unidos. Atualmente, os papéis da companhia fazem parte de nove índices, incluindo o Nasdaq100, o MSCI USA e o MSCI World.

O banco afirma que, combinados, os índices geraram aportes automáticos nas ações da empresa que são responsáveis por US$ 9 bilhões dos US$ 50 bilhões de valor de mercado da Strategy. Ou seja, a remoção resultaria em uma perda automática equivalente desses investimentos, sem garantia de que os investidores buscariam outra forma de manter essa exposição.

A própria MSCI anunciou em outubro que estava estudando a possibilidade de excluir dos seus índices empresas que possuem negócios envolvendo o bitcoin e outras criptomoedas. O comentário foi considerado uma referência a diversas companhias com ações negociadas em bolsas que criaram reservas corporativas de criptomoedas nos últimos meses.

A Strategy é a maior e mais famosa do grupo, adotando a sua reserva desde 2020. A associação com o bitcoin é considerada o grande fator que fez a empresa retomar uma trajetória de ascensão e superar recordes de preço. Entretanto, a estratégia passou a gerar preocupações de parte do mercado e temor de uma dependência excessiva da criptomoeda.

A MSCI deve tomar uma decisão sobre a retirada da Strategy em 15 de janeiro. Enquanto isso, o JPMorgan acredita que parte da queda das ações da empresa nos últimos meses já reflete esse temor, o que fez com que a companhia tivesse um desempenho pior que o da criptomoeda.

Apesar da possibilidade, a Strategy reforçou recentemente que não pretende mudar a sua estratégia e o seu foco recente no bitcoin. A empresa segue comprometida em expandir a sua reserva da criptomoeda e pretende lançar produtos financeiros no futuro que serão baseados no ativo digital.

Por outro lado, o JPMorgan destacou que, se a MSCI retirar a empresa dos seus índices, o valor de mercado da Strategy ficará quase que inteiramente dependente do valor da criptomoeda, na prática criando um forte risco em torno da correlação entre o preço do ativo e o valor das ações da companhia.

