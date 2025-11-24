Future of Money

JPMorgan: Strategy pode sair de índices dos EUA por reserva de bitcoin

Maior detentora institucional da criptomoeda pode ser retirada de índices que são responsáveis por quase um quinto do seu valor de mercado

Bitcoin: Strategy pode ser prejudicada por reserva da criptomoeda (Strategy/Divulgação/Divulgação)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12h34.

O JPMorgan divulgou um relatório na última semana em que aponta o possível motivo para as ações da empresa Strategy estarem caindo mais que o preço do bitcoin. Tradicionalmente, a empresa apresenta um desempenho melhor que o da criptomoeda, mas o banco destacou que uma possibilidade tem gerado apreensão entre investidores.

Segundo os analistas do banco, o desempenho negativo da empresa reflete um temor de que a empresa MSCI pode decidir retirar as ações da Strategy de todos os índices disponibilizados nas bolsas dos Estados Unidos. Atualmente, os papéis da companhia fazem parte de nove índices, incluindo o Nasdaq100, o MSCI USA e o MSCI World.

O banco afirma que, combinados, os índices geraram aportes automáticos nas ações da empresa que são responsáveis por US$ 9 bilhões dos US$ 50 bilhões de valor de mercado da Strategy. Ou seja, a remoção resultaria em uma perda automática equivalente desses investimentos, sem garantia de que os investidores buscariam outra forma de manter essa exposição.

A própria MSCI anunciou em outubro que estava estudando a possibilidade de excluir dos seus índices empresas que possuem negócios envolvendo o bitcoin e outras criptomoedas. O comentário foi considerado uma referência a diversas companhias com ações negociadas em bolsas que criaram reservas corporativas de criptomoedas nos últimos meses.

A Strategy é a maior e mais famosa do grupo, adotando a sua reserva desde 2020. A associação com o bitcoin é considerada o grande fator que fez a empresa retomar uma trajetória de ascensão e superar recordes de preço. Entretanto, a estratégia passou a gerar preocupações de parte do mercado e temor de uma dependência excessiva da criptomoeda.

A MSCI deve tomar uma decisão sobre a retirada da Strategy em 15 de janeiro. Enquanto isso, o JPMorgan acredita que parte da queda das ações da empresa nos últimos meses já reflete esse temor, o que fez com que a companhia tivesse um desempenho pior que o da criptomoeda.

Apesar da possibilidade, a Strategy reforçou recentemente que não pretende mudar a sua estratégia e o seu foco recente no bitcoin. A empresa segue comprometida em expandir a sua reserva da criptomoeda e pretende lançar produtos financeiros no futuro que serão baseados no ativo digital.

Por outro lado, o JPMorgan destacou que, se a MSCI retirar a empresa dos seus índices, o valor de mercado da Strategy ficará quase que inteiramente dependente do valor da criptomoeda, na prática criando um forte risco em torno da correlação entre o preço do ativo e o valor das ações da companhia.

