Queda do bitcoin está no fim e tem oportunidade de compra, diz BTG

Novo relatório de Trade Idea diz que dados revelam “exausão vendedora” na maior criptomoeda do mundo, que tem risco-retorno favorável para a construção de posições

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18h03.

No início da última semana, o preço do bitcoin chegou a despencar para US$ 80 mil. A maior criptomoeda do mundo corre o risco de encerrar 2025 “no vermelho” após ter batido recordes consecutivos de preço ao longo do ano, chegando à máxima histórica de US$ 124 mil. No entanto, o movimento mais amplo de correção pode ser uma oportunidade de compra para investidores, segundo um novo relatório da Mynt, plataforma cripto do BTG.

O relatório “Trade Idea” mais recente revela que a queda do bitcoin dá sinais de “exaustão” e, pensando que, para os analistas Matheus Parizotto, Lucas Costa e Gabriela Sporch, a tendência de médio prazo do bitcoin é de alta desde dezembro de 2022, esta pode ser uma oportunidade de risco-retorno favorável para a construção de posições.

Os analistas apontam que há uma “janela de acumulação tática” para o bitcoin:

“A região atual pode ser utilizada para estratégias de acumulação em bitcoin, com
assimetria de risco-retorno mais favorável e cenário reforçado caso o preço supere resistências intermediárias nas próximas semanas”, diz o documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt para usuários.

Fundamentos por trás da estratégia do BTG

Os analistas justificam seu posicionamento, apontando um descompasso entre a oferta e a demanda por bitcoin, sinais de capitulação, exaustão vendedora e assimetria:

“Nas últimas quatro semanas, os ETFs de bitcoin acumularam resgates de mais de
US$ 4,3 bilhões, enquanto as compras de tesourarias corporativas perderam tração, mantendo o fluxo marginal vendedor e pressionando as cotações”, disseram.
“Indicadores on-chain apontam para uma fase avançada de capitulação, com investidores recentes vendendo com prejuízo para reduzir risco, em linha com movimentos típicos de final de correções”, acrescentaram os analistas no documento.

“Recordes de volume em ETFs, forte demanda por proteção em derivativos e sentimento em medo extremo sugerem exaustão vendedora. Nesse contexto, o risco-retorno se torna mais favorável para construção de posições em bitcoin para médio e longo prazo”, concluíram.

