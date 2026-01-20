Brasil vai na contramão global e retira R$ 5,4 mi de fundos cripto

Investidores do Brasil sacaram US$ 1 milhão líquido, R$ 5,4 milhões, de fundos baseados em criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 16, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório semanal da gestora de criptomoedas, o período marcou o maior volume de entradas líquidas semanais globalmente, desde o dia 10 de outubro. Otimismo que foi capitaneado pelo início da semana, período de entradas mais fortes.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Por outro lado, a CoinShares salientou que o sentimento dos investidores se torno negativo na sexta-feira, com a escalada das tensões entre Estados Unidos e União Europeia (UE), que reagiu às ameaças do presidente Donald Trump de tomar a Groenlândia.

No último domingo, 18, países do bloco se reuniram e ameaçaram impor 93 bilhões em tarifas alfandegárias aos EUA ou restringir o acesso de empresas estadunidenses aos países da UE. A medida é uma resposta à ameaça de Trump de impor 10% de tarifas, podendo chegar a 25% em junho, aos países europeus que enviaram forças militares à Groenlância na semana passada, já que a ilha controlada pela Dinamarca é objeto de uma tentativa de anexação ao território estadunidense por Trump.

Rota estratégica de navios em razão do derretimento de geleiras, a Groenlândia também é rica em terras raras, mas, segundo Trump, a intenção de tomada da ilha seria para criação de um sistema de defesa contra possíveis ameaças da China e da Rússia.

Regionalmente, a Suécia também registrou fluxo de saída líquida de produtos negociados em bolsa (ETPs) baseados em criptomoedas, US$ 4,3 milhões. Já os maiores volumes de entradas líquidas no período foram dos EUA, Alemanha, Suíça, Canadá e Holanda, US$ 2,05 bilhões, US$ 63,9 milhões, US$ 41,6 milhões, US$ 12,3 milhões e 6 milhões, respectivamente.

Apesar do fluxo de saída, o Brasil avançou a US$ 1,49 bilhão no total de ativos sob gestão (AuM), montante que manteve o país na sexta colocação global. Nesse caso, EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Ilhas Cayman, Hong Kong, Austrália, Holanda e Luxemburgo registraram respectivos AuM de US$ 162,89 bilhões, US$ 7,97 bilhões, US$ 7,13 bilhões, US$ 6,46 bilhões, US$ 3,29 bilhões, US$ 897 milhões, US$ 854 milhões, US$ 616 milhões, US$ 188 milhões e US$ 148 milhões. Já o AuM global fechou a semana em US$ 181,94 bilhões, enquanto outros países chegaram a US$ 1,42 bilhão.

A aferição direcionada aos criptoativos mostrou que os maiores volumes de entradas líquidas semanais foram de ETPs de bitcoin, ether, XRP, Solana, Sui, de Litecoin, Chainlink e de short Bitcoin, US$ 1,55 milhão, US$ 496 milhões, US$ 69,5 milhões, US$ 45,5 milhões, US$ 5,7 milhões, US$ 2,3 milhões, US$ 1,2 milhão e US$ 1,5 milhão, respectivamente. Enquanto isso, outros fundos totalizaram US$ 13,9 milhões em entradas líquidas no período, já os fundos baseados em cestas de criptooativos totalizaram US$ 12,5 milhões em saídas líquidas semanais.

Por fundos, os principais volumes de saídas líquidas foram dos iShares (de BTC e de ETH) da BlackRock, Grayscale, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares e ProFunds, US$ 1,28 bilhão, US$ 257 milhões, US$ 229 milhões, US$ 161 milhões, US$ 47 milhões e US$ 35 milhões, respectivamente. Enquanto isso, outros ETPs cripto totalizaram US$ 163 milhões em entradas líquidas no período.

Na semana anterior, o relatório da CoinShares apontou que os investidores nacionais seguiram o pessimismo global e retiraram R$ 2,7 milhões de fundos de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok