Standard Chartered diz que bitcoin pode chegar a US$ 200 mil com investidores institucionais

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que reforçou a sua projeção de que o bitcoin vai terminar o ano de 2025 na casa dos US$ 200 mil. E, para os analistas da instituição, esse movimento da criptomoeda será impulsionado principalmente por investidores institucionais.

O relatório avalia que os investidores institucionais devem intensificar a aproximação com o mercado de criptomoedas graças aos ETFs desses ativos disponíveis nos Estados Unidos, em um movimento que reflete a maturidade crescente do setor e uma influência maior desse grupo de investidores.

A visão do Standard Chartered, porém, é que essa nova característica por trás da alta do bitcoin deve resultar em um benefício menor para outras criptomoedas na comparação com ciclos de alta anteriores, que foram puxados por investidores de varejo interessados no segmento como um todo.

O banco avalia que as novas altas tendem a beneficiar principalmente o bitcoin e o ether, que são as criptos que contam com ETFs nos Estados Unidos atualmente. A expectativa é que o bitcoin termine 2025 acima dos US$ 200 mil, e o ether acima dos US$ 10 mil.

"Esperamos que os fluxos institucionais para o bitcoin em 2025 excedam os níveis de 2024, com o novo capital provavelmente vindo de fundos de longo prazo classificados como 'fundos de pensão'", explicou o banco. Até o momento, os fundos de pensão investiram pouco nos ETFs, mas especialistas acreditam que isso vai mudar neste ano.

Ao mesmo tempo, investidores estão cada vez mais otimistas sobre as chances de aprovação de ETFs de criptomoedas como a litecoin, a HBAR, a XRP e a Solana. Nesse caso, os lançamentos também podem atrair mais capital institucional para esses ativos.

Por outro lado, o Standard Chartered pontua que o lançamento da criptomoeda meme oficial de Donald Trump pode ser um catalisador de investimentos e compensar a falta de capital institucional nas outras criptos, resultando em uma "altseason" semelhante às anteriores.

"O alcance global e a velocidade com que a TRUMP surgiu sinalizam uma mudança de paradigma na formação de capital à medida que cripto se torna cada vez mais popular, e este é o catalisador que pode impulsionar a esperada temporada de altcoins", avalia o banco britânico.