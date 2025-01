Nasdaq é alvo de ataque hacker para promover golpe com criptomoeda falsa

A Nasdaq, empresa responsável pela bolsa de ações de tecnologia dos Estados Unidos, foi alvo de um ataque hacker nesta quinta-feira, 23. A companhia perdeu o controle da sua conta no X, antigo Twitter, que foi usada para a promoção de uma falsa criptomoeda meme.

O golpe foi identificado por usuários da rede social depois que a conta da empresa começou a divulgar uma série de posts que anunciavam uma suposta criptomoeda meme chamada de STONKS. O ativo teria sido criado no mesmo dia em que o golpe foi realizado.

Investigações em redes blockchains apontaram que o ativo era uma cópia de outro token com o mesmo nome. Ele foi criado na rede Solana. Os responsáveis pelo projeto original afirmaram que detêm direitos autorais em torno da marca usada na criação do token, que teriam sido violados.

Apesar desse tipo de golpe ser comum no mercado, ainda há muitos investidores que acabam acreditando na suposta ligação entre tokens e empresas ou personalidades famosas. Nesse caso, o ativo chegou a acumular uma capitalização de mais de US$ 80 milhões.

Como geralmente ocorre nesse tipo de operação, o valor da criptomoeda despencou logo em seguida, fazendo com que o ativo perdesse todo o capital acumulado e, na prática, não tivesse mais nenhum valor, deixando os investidores que apostaram no falso projeto no prejuízo.

A ação ocorreu em poucas horas e os posts de divulgação do ativo já foram deletados da conta da Nasdaq no X. Entretanto, o caso é mais um exemplo da onda de ataques hackers em contas na rede social para lançar golpes que usam criptomoedas para atrair investidores.

A técnica usada pelos criminosos é conhecida como "rug pull", ou "puxada de tapete". Nela, os criadores do projeto detêm a maior parte das unidades do ativo e, quando ele atinge um determinado valor, vendem os ativos, acumulando lucros. O preço do token, então, despenca para zero, deixando todos os outros investidores no prejuízo.

Também nesta semana, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba perdeu o controle da sua conta no X para hackers, que então divulgaram três criptomoedas falsas que também atraíram milhões em investimentos e perderam valor de forma repetina, prejudicando os usuários.