SpaceX movimenta R$ 1,4 bilhão em bitcoin e gera apreensão no mercado

A SpaceX realizou nesta terça-feira, 21, a primeira movimentação de suas unidades de bitcoin desde julho de 2024. A empresa do bilionário Elon Musk criou uma reserva da criptomoeda em 2022, e desde então o mercado monitora atentamente possíveis movimentações dos ativos.

A transferência foi identificada pela empresa de análise de blockchains Arkham Intel, que constatou que a empresa movimentou 2.495 unidades da criptomoeda para diferentes endereços de carteiras digitais. Desde então, os ativos estão parados nas novas carteiras.

Ao todo, a SpaceX conta com 8.285 unidades de bitcoin, avaliadas em mais de US$ 900 milhões. A companhia foi uma das primeiras do mercado a criar uma reserva de criptomoedas, junto com outra empresa de Musk, a Tesla. As reservas corporativas desses ativos ganharam mais popularidade apenas recentemente.

A tecnologia blockchain permite monitorar os ativos, as carteiras onde estão armazenados e o destino e origem das movimentações. Entretanto, não é possível qual é a intenção exato dos donos das criptomoedas com a transferência apenas com os dados obtidos.

Em alguns casos, as transferências de bitcoin representam apenas uma reorganização dos ativos e das carteiras em que estão armazenados, para facilitar o gerenciamento. Em outros, as transferências antecedem movimentos de venda das unidades para a realização de lucros.

Para analistas, a tendência é que o movimento da SpaceX seja uma reorganização de carteiras, e não uma venda, que poderia ter impacto no preço da criptomoeda. Transferências passadas dos ativos tiveram o mesmo objetivo, sem vendas das unidades.

Tanto a Tesla quanto a SpaceX venderam boa parte de suas reservas originais de bitcoin ainda em 2022, logo depois do colapso do ecossistema Terra/Luna e de seus impactos profundos no setor. A SpaceX reduziu sua reserva em cerca de 70% durante a venda.

Porém, de lá para cá, as duas empresas de Elon Musk mantêm em suas reservas corporativas os ativos que não foram vendidos. Dados mais recentes indicam que a Tesla conta com uma reserva maior que a da SpaceX, avaliada em US$ 1,24 bilhão e somando 11.509 unidades.

