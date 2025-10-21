Future of Money

Stablecoins vão alimentar a 'próxima fase de crescimento' das criptomoedas, diz Citi

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12h13.

O Citi afirmou em relatório divulgado nesta semana que as stablecoins deverão "alimentar a próxima fase de crescimento" do mercado de criptomoedas. Analistas do banco destacaram o potencial desses ativos de atrair novos usuários, investidores, empresas e fluxos de capital para o setor, ajudando na sua expansão.

Em um relatório divulgado recentemente, o Citi já havia projetado que as stablecoins têm potencial para valer US$ 1,9 trilhão até o ano de 2030. Agora, o banco afirma que o crescimento dessas criptomoedas também deverá impulsionar o mercado cripto como um todo.

Em geral, a capitalização de mercado das stablecoins sempre corresponde a 5% a 10% da capitalização total do mercado de criptomoedas. Ou seja, a expansão desses ativos tende a se refletir em um crescimento do próprio setor, com alguns projetos se beneficiando mais.

É o caso da Ethereum, que segundo o Citi teve sua atividade "ressuscitada" graças à forte demanda por stablecoins. Atualmente, a rede é a mais usada para criar esses ativos, mas o banco pondera que o cenário pode mudar no médio e longo prazo, a depender da concorrência.

O relatório aponta que o uso das stablecoins como "reserva de valor" deve ser o principal fator de adoção desses ativos, em especial nos mercados emergentes. As criptomoedas são pareadas a outros ativos, como ao dólar ou ao ouro, o que permite uma série de usos potenciais.

Já o uso em pagamentos deve "continuar um nicho" e se concentrar em transações menores, segundo a projeção do banco. O Citi espera ainda que o crescimento das stablecoins estimule a demanda pelo dólar, potencialmente aumentando a dolarização global.

Por outro lado, o relatório também espera que stablecoins pareadas a outras moedas, em especial ao euro, ganhem mais espaço nos próximos anos. E a regulação deverá desempenhar um papel essencial na definição do futuro do crescimento da classe de ativos.

Ao mesmo tempo, o banco acredita que os efeitos das stablecoins para os depósitos bancários serão "modestos", divergindo de uma avaliação do Standard Chartered que sugere perdas massivas. Custos de financiamento e distribuição de crédito poderão ter mudanças, mas o Citi acredita que não haverá uma "disrupção total" da área, comparando o momento ao surgimento dos fundos de mercado monetário.

