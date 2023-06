Sony investe R$ 15 milhões em startup e quer incentivar adoção da Web3

A Startale Labs, uma startup de Singapura, anunciou nesta quarta-feira, 28, que recebeu um investimento de R$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões, na cotação atual) da Sony Network Communications. A companhia é uma das empresas que compõem o grupo Sony, um dos maiores do mundo na área de telecomunicações.

De acordo com o anúncio, o investimento é do tipo "seed", ou semente, que ocorre quando uma empresa ainda está em seus estágios iniciais e busca capital para fomentar projetos. Com o aporte, a Sony também adquiriu ações da startup. O presidente da Sony Network Communications, Jun Watanabe, será indicado como diretor da Startale Labs.

O comunicado explica que as duas companhias vão "trabalhar para estabelecer a infraestrutura necessária para dar suporte à adoção global da Web3, auxiliada pelo amplo conhecimento e experiência da Sony Network Communications na criação de serviços de soluções bem-sucedidas em telecomunicações e outros setores".

Watanabe afirmou que "acreditamos que esta parceria contribuirá para a criação de novos casos de uso essenciais da Web3 e entregará níveis de valor sem precedentes". Ele destacou que a Sony já vinha trabalhando com a Startale em programas de incubação para desenvolvedores da Web3.

Agora, com o aporte, "estamos fundindo o conhecimento e as capacidades técnicas da Startale Labs em Web3 com a experiência e os campos de negócios cultivados pela Sony Network Communications para criar a infraestrutura necessária para facilitar a adoção global da Web3".

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Expansão da Web3

Já Sota Watanabe, CEO da Startale Labs, disse que o grupo Sony "tem um tremendo potencial no espaço Web3, e mal podemos esperar para colaborar para explorar isso. Estamos ansiosos para colaborar com a Sony Network Communications para desenvolver a infraestrutura Web3 global e criar casos de uso inovadores".

A Startale Labs é uma startup sediada em Singapura e que tem como foco o desenvolvimento da infraestrutura necessária para o funcionamento e expansão da Web3, que é considerada a próxima geração da internet e tem se desenvolvido cada vez mais nos últimos anos.

A companhia afirma que busca "construir produtos inovadores para permitir a ampla adoção de tecnologias Web3", criando ferramentas e a estrutura necessária para que esses projetos também tenham um alcance maior junto ao público e possam se expandir a nível global.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok