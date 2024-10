Solana: por que essa criptomoeda está disparando mais que o restante do mercado cripto?

O bitcoin e as principais criptomoedas apresentaram recuperação de preço nesta quinta-feira, 24, com a maior criptomoeda do mundo ultrapassando os US$ 67 mil. Mas antes mesmo disso, a SOL, da rede Solana, já se destacava por seu movimento de alta.

Nos últimos sete dias, a SOL acumula alta de mais de 15%, enquanto o bitcoin subiu apenas 1% no mesmo período.

Cotada a US$ 175,24 no momento, a SOL subiu 4,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O que está acontecendo com a Solana?

“Muitas pessoas devem estar se perguntando por que a Solana segue tendo uma performance superior ao resto do mercado. Tem muita coisa acontecendo dentro do blockchain, temos várias aplicações de DeFi sendo desenvolvidas, uma atividade on-chain muito forte, puxada principalmente por conta das memecoins”, explicou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 24.

“Mas nesse momento acho que começamos a sair um pouco da frente de memecoins, apesar de ser o maior volume. Justamente porque já temos várias stablecoins querendo aumentar a sua participação dentro do ecossistema, temos sintéticos de bitcoin entrando no ecossistema”, acrescentou.

“Também é importante ressaltar que quando a gente pensa em inteligência artificial e sua correlação com cripto, praticamente todo esse ecossistema de IA está sendo desenvolvido dentro da Solana. As principais aplicações e protocolos já estão dentro da rede Solana ou buscando migrar”, concluiu o especialista, no programa transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras pela manhã.

