Bitcoin "voltou como uma bala" para US$ 67 mil e especialista prevê nova máxima

Nesta quinta-feira, 24, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociadas “no verde” após um breve período de correção de preço. Movimentando cerca de US$ 81,5 bilhões nas últimas 24 horas, o setor conta com criptomoedas apresentando altas significativas no período.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 67.459, com alta de 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 6,5%.

“O bitcoin teve esse recuo no dia de ontem, caindo para a faixa de US$ 65 mil, voltou quase ‘como uma bala’, chegando muito próximo do suporte de US$ 64.900. Para mim, é bem importante hoje o bitcoin continuar se mantendo acima da região dos US$ 66.300 ou US$ 67 mil”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 24.

“É uma região que foi marcada várias vezes e segurou muito o preço do bitcoin no passado, inclusive nas últimas semanas. Se essa faixa continuar atuando como suporte, ela pode eventualmente até mesmo dar tração para que o bitcoin tenha uma nova alta, mirando uma nova máxima histórica”, acrescentou Josa no programa, transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

