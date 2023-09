Solana despenca após temores sobre venda de criptomoedas pela FTX

A criptomoeda Solana acumula uma das maiores quedas no mercado nas últimas 24 horas, prejudicada por rumores sobre uma possível venda significativa de ativos por parte da corretora falida FTX. Dados da plataforma CoinGecko mostram que o ativo acumula uma perda de 3,2% nas últimas 24 horas - chegando a cair mais de 6% - e de 10,2% nos últimos sete dias.

A queda começou após temores de que a FTX possa em breve liquidar suas participações significativas no token e em outros criptoativos ligados ao ecossistema da Solana. Atualmente, a exchange falida detém cerca de US$ 1,5 bilhão em ativos ligados à rede, refletindo um antigo apoio ao projeto por parte do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

Desse montante, os tokens de Solana representam US$ 128 milhões. O restante do valor é composto por várias criptomoedas baseadas na Solana, como Wrapped Bitcoin (WBTC), Maps token (MAPS), Serum (SRM) e vários outros ativos coloquialmente chamados de "Sam coins" (Moedas de Sam, em tradução livre) – em uma alusão a Bankman-Fried.

A possibilidade de que os administradores da massa falida da FTX poderão em breve liberar US$ 128 milhões em Solana e centenas de milhões em outros tokens afiliados à rede no mercado vem chamando a atenção de investidores. Diversos usuários falaram sobre o assunto nas últimas horas, prevendo uma "desvalorização massiva" do ativo.

Planos de falência da FTX

Por outro lado, especialistas do mercado cripto pediram calma, já que o plano de falência na verdade restringe a quantidade de tokens que pode ser vendida de uma só vez. De acordo com os registros do pedido de falência da FTX, o plano proposto para a liquidação dos ativos impõe uma série de condições para a venda.

Nesse plano, a administração da FTX só teria permissão para vender um máximo de US$ 100 milhões em criptomoedas por semana. No entanto, esse limite poderia ser aumentado para US$ 200 milhões no caso de um token específico. Esses limites foram criados como uma tentativa de minimizar o impacto das vendas no mercado e, ao mesmo tempo, permitir que a FTX possa ressarcir seus credores.

Além disso, o plano proposto ainda não foi referendado pelos tribunais nos Estados Unidos, onde a falência foi decretada. No entanto, espera-se que o plano e uma série de outros assuntos relacionados às vendas de criptomoedas sob posse da FTX sejam discutidos no Tribunal de Falências de Delaware na próxima quarta-feira, 13.

Em uma audiência em 12 de abril, a FTX revelou que havia recuperado cerca de US$ 7,3 bilhões em ativos líquidos, sendo que US$ 4,8 bilhões dessa soma eram compostos por ativos recuperados em novembro de 2022. Documentos apresentados na audiência mostram que a FTX detém um total de US$ 4,3 bilhões em criptoativos disponíveis para recuperação das partes interessadas a preços de mercado.

