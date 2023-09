Onde investir em cripto: as recomendações do BTG Pactual para setembro

Neste mês de setembro, as recomendações da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, apostam na alta de duas criptomoedas após um agosto conturbado e marcado por boas e más notícias sobre a nova classe de ativos.

Disponibilizada na plataforma da Mynt há alguns meses, a carteira recomendada é desenvolvida por especialistas em criptomoedas através da análise setorial e dividida entre os perfis conservador, moderado e sofisticado.

Por que comprar bitcoin, ether e stablecoins, segundo a Mynt

Com a alta volatilidade de agosto, os especialistas da Mynt optaram por aumentar a alocação em bitcoin e ether, as duas maiores criptomoedas em valor de mercado. A mudança se aplicou aos perfis moderado e sofisticado, enquanto o perfil conservador não sofreu mudanças por já focar majoritariamente nestes ativos.

O momento de alta volatilidade se explica pela mistura de boas notícias, como a vitória judicial da Grayscale contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), e ruins, como a suposta venda de bitcoin pela SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

“Estamos em um momento de otimismo moderado, derivado da incerteza sobre o futuro da saúde econômica nos Estados Unidos enquanto o mercado mostra sinais do início da queda de juros”, disseram os analistas na carteira recomendada da Mynt para setembro.

Pensando nisso, a melhor opção para o momento é a realocação em bitcoin e ether que, além de consolidadas no mercado, possuem narrativas que podem fortalecer um novo ciclo de alta.

“A crescente probabilidade de aprovação dos ETFs de bitcoin à vista e a atualização Cancun-Deneb na rede Ethereum, que deve ser implementada ainda esse ano, podem ser grandes impulsionadores de preço para os dois principais ativos do mercado”, justificaram os analistas no documento.

Outra criptomoeda que possui grande destaque nas recomendações da Mynt para todos os perfis de investimento é o BTG Dol, stablecoin lançada pelo BTG Pactual que acompanha o valor do dólar norte-americano.

As stablecoins, criptomoedas de valor estável que acompanham o preço de determinado ativo, têm se destacado nos últimos tempos por suas vantagens ao investidor.

Segundo os analistas da Mynt, investir em stablecoins ajuda a reduzir a volatilidade e ajustar o risco do portfólio cripto para diferentes cenários, aumenta a diversificação, possibilita fácil acesso a novos mercados como o de moedas estrangeiras e protege o poder de compra internacional, já que o dólar e a reserva de valor mundial.

Atualmente há no mercado uma grande variedade de stablecoins para investir, grande parte delas lastreada em dólar, como USDC e USDT, as maiores do mundo em valor de mercado. No entanto, o BTG Dol foi o escolhido pelos analistas da Mynt como principal recomendação por seu vínculo com a instituição financeira, que pode trazer garantias quanto ao mantimento do lastro, tema que já foi protagonista de diversas polêmicas envolvendo outras stablecoins do mercado.

